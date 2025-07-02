تقرير: أفنير نتنياهو اشترى شقة في إنجلترا نقدًا تحت اسم مختلف

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اشترى أفنير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شقة في إنجلترا بقيمة 502.500 جنيه إسترليني نقدًا، تحت اسم "أفي أفنير سيجال"، حسبما أفاد موقع "كلكاليست" اليوم (الأربعاء).

وفقًا للنشر، تقع الشقة في مدينة قريبة من لندن، وقد تم شراؤها عام 2022 حين حُوِّل المبلغ بالكامل إلى البائع، دون أي رهن على العقار، ما يعني عدم الحصول على أي قرض أو رهن عقاري لشراء الشقة. في ذلك الوقت، بدأ نتنياهو الابن دراسة الماجستير في كلية ريجنتس بارك بجامعة أكسفورد. كما التحق بدراسات الماجستير في تاريخ وآثار الشرق الأدنى، بهويته الجديدة، وأخفى بذلك صلته بوالده.

وفقًا لأفنر نتنياهو، في حديثه مع كالكاليست، كان هذا تغييرًا رسميًا لاسمه، وهو ساري المفعول في جميع وثائق هويته. "غيّرت اسمي على بطاقة هويتي في وزارة الداخلية الإسرائيلية، ثم غيّرت أيضًا جواز سفري ورخصة قيادتي، من بين أمور أخرى. إنها صفقة شاملة، لا يمكنك تغييرها هنا وهناك، فالأمر لا يسير على هذا النحو، لا في وزارة الداخلية، ولا في مؤسسة التأمين الوطني، ولا في مصلحة ضريبة الدخل، لا أحد يعمل بهذه الطريقة. لم أكن مع الأمن في ذلك الوقت، وكنت أعلم أنه إذا تجولت بهذا الاسم (نتنياهو) في بلد آخر مع مسلمين، فسأتعرض للطعن من أول شخص يسمعه في محطة القطار. جميع تصرفاتي كانت قانونية، هنا وهناك."

يُذكر أن اللجنة الوزارية للشاباك رفضت عام 2022 طلب والده، بنيامين نتنياهو، بتوفير الحماية الأمنية لابنه أثناء دراسته في الخارج، مُعلّلةً ذلك برأي مسؤولي الأمن بعدم ضرورة ذلك.

وقال الابن أيضًا: "لقد أبلغنا سلطات الضرائب في إسرائيل والمملكة المتحدة بكل ما يلزم، ونحن أمام جميع الجهات المعنية، وقد تم التعامل مع الأمور أو سيتم التعامل معها. أتعامل مع جميع الجهات حسب الحاجة، وسأفعل كل ما يُطلب مني". وأشار إلى أن مصدر التمويل هو والديه، وأضاف: "لا أعتذر عن هذا".