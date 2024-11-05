قانون إسرائيلي جديد يعاقب المعلمين الذين يؤيدون مضامينا يعتبرها نص القانون "عدائية"

صادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة (الاثنين- الثلاثاء) على قانون قدمته كتلة "عوتسماة يهوديت" برئاسة ايتمار بن غفير ونائب من الليكود، يتيح لوزارة التعليم والسلطات ذات الصلة باتخاذ خطوات كبيرة ضد المؤسسات والعاملين في السلك التعليمي الذين يعتبرهم القانون أنه "مؤيدين للإرهاب" أو متضامنين مع "منظمات إرهابية"، على حد تعبير القانون.

من بين المبادئ الأساسية للقانون : منح وزير التعليم صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي يعثر فيها على تضامن مع مضامين يعتبرها نص القانون بأنها عدائية.

إضافة لذلك، يمنح القانون المدير العام لوزارة التعليم صلاحية فصل العاملين في سلك التربية والتعليم الذين يعبرون عن دعم لما يعتبره نص القانون "إرهاب" بدون الحاجة الى منحهم تبليغ مسبق.