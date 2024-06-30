الشاباك يحذر من إقرار تعديل يقيد الاعتقالات الإدارية: " سيضعف القدرة على إحباط الإرهاب ككل"

على الرغم من معارضة الشاباك، ستناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الأحد مشروع القانون المقترح من قبل رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان العضو في حزب الصهيونية الدينية. ويستند مشروع القانون المثير للجدل على ادعاءات المنظمات اليمينية بأن الشاباك ضاعف في العامين الماضيين الاعتقالات الإدارية بحق نشطاء اليمين المتطرف في إشارة إلى اعتقال 7 منهم السنة الماضية.

ووفقا للتعديل المقترح، فإن الاعتقالات الإدارية ستنحصر في من يشتبه بانتمائهم رسميًا إلى منظمة إرهابية، فيما حذر الشاباك من أن تلك الخطوة تنطوي على "ضرر فوري وخطير على أمن الدولة" إذ سيتم بموجبها منع معظم الاعتقالات الإدارية. كما لفت الشاباك في رسالة وزعها على أصحاب القرار، إلى أن التعديل سيؤدي إلى "ضرر أفقي ومستمر في القدرة على إحباط النشاط الإرهابي في كافة القطاعات".

ووفقا لواينت، فقد دافع روتمان عن التعديل المقترح بقوله: "إسرائيل تناضل من أجل حياتها وحياة مواطنيها في مواجهة المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى تدميرها، ولذلك كانت هناك حاجة إلى صلاحيات تسمح للنظام الأمني باستخدام "أسلحة غير تقليدية" في بعض الأحيان مثل الاعتقالات الإدارية أو الأوامر الزجرية، بموجب أنظمة الدفاع في حالات الطوارئ. ومع ذلك، فإن واجب الدولة الأول هو تجاه مواطنيها، وأمنهم وسلامتهم وحرياتهم، ويجب الحفاظ على الحقوق التي يتم التداول بها والتي تهدف إلى خدمة حقوقهم الأساسية قدر الإمكان".

Yonatan Sindel/Flash90

واختتم روتمان دفاعه بالقول: "هذا التمييز مطلوب بموجب مبدأ الديمقراطية الدفاعية غير الملزمة بتوفير الحماية لأولئك الذين يسعون إلى تدمير الإطار السياسي بحد ذاته، أو الذين هم أعداء الدولة".

يهدف التعديل بالدرجة الأولى إلى منع الاعتقال الإداري للمواطنين اليهود، لا سيما سكان المستوطنات الذين يشتبه بتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتطرقت الرسالة وفق النشر في N12 إلى المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة العمليات الهجومية ضد الإسرائيليين، حيث جاء فيها: "نظرًا لإلغاء استخدام أدوات الردع ضد أولئك الذين تم جمع معلومات بشأن نواياهم إلحاق الأذى. وبهدف إضعاف قدرة قوات الأمن على الرد مسبقًا على الإرهاب اليهودي، فإن مشروع القانون يقود إلى ضرر أفقي ومستمر يضعف القدرة على إحباط النشاط الإرهابي في كافة القطاعات، وبالتالي من المتوقع أن تكون نتيجته زيادة الأعمال الإرهابية وضحاياها".

وأشار الشاباك إلى أن جزءًا كبيرًا من النشاطات غير القانونية يقف وراءها أشخاص غير أعضاء رسميًا في أي منظمة. وبالتالي فإن التعديل وفقا للمنظمة الأمنية سيمنع معظم الاعتقالات الإدارية، وهو ما من شانه أن يشكل تهديدا على قدرتهم على التعامل مع الإرهاب، وفق تقديرهم.