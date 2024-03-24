رئيس الحكومة الإسرائيلية "قضينا على هامان، وسنقضي أيضا على السنوار"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مشاركته في لقاء مع جنود إسرائيليين بمناسبة عيد حلول عيد المساخر "سندخل رفح وسنحقق النصر الكامل" وصرح :"قضينا على هامان ، وسنقضي أيضا على السنوار".

وتوجه نتنياهو الى الجنود الإسرائيليين قائلا :"نحتفل اليوم بعيد المساخر، قبل ألفي عام في فارس القديمة، ظهر طاغية معاد للسامية، هامان الشرير الذي سعى الى إبادة اليهود عن وجه الأرض، اليهود قاموا، توحدوا، حاربوا وحققوا نصرا مطلقا".

وتابع كلمته باعثا رسالة ضمنية الى الولايات المتحدة "اليوم في فارس الحديثه قام طاغية جديد- النظام الإيراني الذي يسعى الى إبادة دولة اليهود، رأينا ما قام به أحد أذرع هذه الطاغية هذا، حماس نفذ السابع من أكتوبر، والذي وصفه الرئيس بايدن أنه الشر المطلق".

وأضاف نتنياهو "لا يمكن أن نحقق النصر على الشر المطلق إذا تركناه في رفح، كما كان في العصور القديمة، مثل إخوتنا، أيضا نحن نتحد، نحارب وننتصر. نحن سندخل الى رف وسنحقق النصر الكامل. قضينا على هامان وسننتصر أيضا على السنوار".

تأتي تصريحات نتنياهو بعد تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس خلال مقابلة صحافية مع "أي بي سي" عن عملية محتملة في رفح وقالت "لقد كنا واضحين في كل المحادثات وفي كل الطرق الممكنة- أي عملية شاملة في رفح ستكون خطأ كبير". وتابعت هاريس خلال المقابلة :"درست الخرائط، لا يوجد مكان للناس حتى يذهبوا اليه. الدخول الى رفح سيكون خطأ" وأضافت هاريس بأنها "لا تستبعد" بأن يكون للإمكانية عواقب بخصوص علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل في حال دخلت الى رفح.