على رأس حزب جديد: رئيس الوزراء الأسبق يستعد للعودة لملعب السياسة

أعلن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت اليوم (الثلاثاء) عن قائمة حزبية تحت الاسم المؤقت - "بينيت 2026".في بيان أرسل نيابة عنه، جاء أيضًا أنه إذا تم اتخاذ قرار بالترشح للانتخابات، فسيتم الإعلان عن الأمر.

وقام رئيس المعارضة يائير لابيد، الذي شكل معه "حكومة التغيير" التي صمدت في الحكم نحو عام بتهنئته: "تهانينا لنفتالي بينيت على تأسيس حزبه الجديد. إسرائيل بحاجة إلى حكومة جيدة".

Yonatan Sindel/Flash90

يشار إلى أنه ابتداءً من 7 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بينيت مقابلات موسعة في وسائل الإعلام الأميركية والدولية وعمل لصالح الدعاية الإسرائيلية.

وتشير بيانات استطلاع رأي أجرته قناة i24NEWS قبل نحو أسبوعين إلى أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم - وترأس بينيت حزبا جديدا، فمن المتوقع أن يحصل على 24 مقعدا - مقارنة بـ 21 مقعدا لحزب الليكود.

وتُظهر البيانات أيضًا أنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، وترشح نفتالي بينيت لقيادة حزب جديد، وقاد غادي آيزنكوت المعسكر الوطني بدلًا من بيني غانتس، فمن المتوقع أن يفوز الأول بـ 23 مقعدًا - مقارنة بـ 19 مقعدًا لليكود. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المعسكر الوطني بقيادة آيزنكوت على 12 مقعدًا - أكثر مما حصل عليه في بداية الاستطلاع عندما كان يرأسه غانتس.