وزراء حزب ايتمار بن غفير "عوتسماه يهوديت" يستقيلون من الحكومة الإسرائيلية

قدم وزراء حزب "عوتسما يهوديت"، إيتامار بن جفير، ويتسحاق فاسرلوف، وعميحاي إلياهو، رسائل استقالتهم إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الأحد). كما قدم أعضاء الكنيست من الحزب، تسفيكا فوجل، وليمور سون هار مليخ، ويتسحاق كروزر، رسائل استقالتهم من مناصبهم في اللجان المختلفة إلى رئيس الائتلاف. وتدخل الاستقالة حيز التنفيذ خلال 48 ساعة.

وجاء في بيان الحزب "نظرا للموافقة على الاتفاق المتخاذل مع منظمة حماس الإرهابية، سيتم إطلاق سراح مئات القتلة الذين قتلوا رجالا ونساء وأطفالا - والذين سيتم إطلاق سراحهم أيضا الى القدس ويهودا والسامرة، مع تجاهل إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال في غزة،وفي الاتفاق الذي يعتبر استسلاما لحماس"، وأضاف البيان "من الآن فصاعدا، حزب "عوتسما يهوديت" ليس عضوا في الائتلاف".