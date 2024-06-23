نتنياهو: مرحلة المعارك العنيفة في غزة توشك على الانتهاء، والاستيطان في غزة غير واقعي

أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مقابلة مساء الأحد على القناة 14، وتحدث عن الحرب وخطط "اليوم التالي". وقال: "كانت سياستي تقضي بتدمير حماس بشكل عام، لكن لم يكن هناك إجماع وطني على العمل".

وقال نتنياهو أيضًا: "نحن في حرب أمام سبع جبهات: إيران، والميليشيات، وحماس، وحزب الله، ويهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية). في إيران لديهم توقيت يحدد متى سيتم تدمير إسرائيل. يجب أن نستثمر المزيد في الأمن ونحرر أنفسنا من الاعتماد على الآخرين وتغيير عقيدة الحرب. ولكن يجب علينا أن نهزم الذراع التي نفذت هذه المجزرة - يجب أن نقضي على الأذرع الحاكمة لحماس". وأضاف أن "الحرب في مرحلة المعارك العنيفة توشك على الانتهاء. وبعد هذه المرحلة سنتمكن من تحريك قواتنا إلى الشمال حتى نتمكن من إعادة السكان".

وعن الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب، أوضح رئيس الوزراء: "إذا كان هناك اتفاق فسيكون بشروطنا. حماس لن تبقى سليمة. أنا مستعد لاتفاق جزئي وهدنة".

وعندما سُئل عن سبب استمرار الحرب لعدة أشهر دون تحقيق النصر، قال نتنياهو: "هذا نوع مختلف من الحرب. لا توجد قوة جوية للقضاء عليها. لقد استغرق الأمر من الولايات المتحدة سنوات للتعامل مع داعش. نريد أن نقضي على كل الكتائب في رفح، لكن كانت هناك معارضة دولية وأنا عارضتها، قالوا لن ندخل، دخلنا".

وفيما يتعلق بالشمال، أكد نتنياهو "مع من سنعقد الاتفاق في الشمال؟ الاتفاق إبعاد، ثم سنتحدث. لست مستعدا لترك الوضع على ما هو عليه. نحن ملزمون بإعادة السكان إلى بيوتهم".

وفيما يتعلق بإيران، قال: "لقد أخرناهم لسنوات عديدة ونحن ملتزمون بإيقافهم. لن أخوض في التفاصيل. إيران أضافت دائرة الخناق. لقد اكتشفنا الكثير من الأشياء في غزة وعلينا الاهتمام بالذراع العسكرية وأيضا وقف المحور".

كما دعا رئيس الحكومة إلى وحدة الشعب على خلفية التظاهرات ضد الحكومة طوال الأسبوع الماضي: "الأعداء ليسوا في الداخل. أعداؤنا في الخارج. أسمع الصراخ والهتافات ، وأقول للناس: حان وقت النضوج، حان وقت الوحدة. أحيانًا يكون كورونا، وأحيانًا تكون الحكومة، لديهم أجندة ثابتة. هذا هو وقت الوحدة لأننا بها سننتصر." وقال أيضًا عن المظاهرات: "هناك أقلية ممولة جيدًا هنا – هم لا يعكسون الأغلبية المطلقة للشعب".

"أولاً وقبل كل شيء، يجب القضاء على حماس. لقد عقدنا عشرات المناقشات حول هذه القضية. السيطرة العسكرية على المدى المرئي ستكون لنا، ولا أرى أي طرف آخر. في ثلاث عمليات قمنا بها مؤخرًا تحركنا ضدهم. ربما سيكون هناك دعم خارجي من دول المنطقة. أنا غير مستعد لقيام دولة فلسطينية. غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه بالنسبة له فإن "مسألة الاستيطان في غزة ليست واقعية".

وهاجم رئيس الحكومة عضو الكنيست بيني غانتس وعضو الكنيست غادي آيزنكوت، على خلفية انسحابهما من حكومة الحرب: "لقد فعلوا شيئًا لا ينبغي القيام به. تركوا الحكومة خلال فترة حرب على سبع جبهات. من يفعل مثل هذا الشيء في منتصف الحرب؟ وأيضا الهجوم بهذه الطريقة الوحشية والوقحة. ليس لدي أي اعتبارات سياسية، لدي اعتبار واحد: ضمان وجود الدولة في هذا الوقت. أنا ابتلع الضفادع."