ليبرمان يتقدم في استطلاعات الرأي ويرتفع إلى 14 مقعدًا لأول مرة منذ 15 عامًا

على خلفية انسحاب معسكر الدولة من الائتلاف وتصاعد القتال في الشمال وعملية إنقاذ المختطفين الأربعة من قطاع غزة وقانون التجنيد، ارتفع حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بنسبة 3 نقاط ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، حيث حصل على 14 مقعدًا، وذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجرته مؤسسة "لازار للأبحاث" بالتعاون مع "Panel4All".

بشكل عام، طرأ تغيير طفيف على خريطة الكتلة هذا الأسبوع، حيث حصل الائتلاف على 52 مقعدًا، مقابل 58 للمعارضة (بدون الموحدة والجبهة)، مما يجعل من الصعب تشكيل ائتلاف بدونهما.

نتائج الاستطلاع:

مقارنة بين المرشحين لرئاسة الوزراء: أظهر الاستطلاع أن بيني غانتس يتفوق على بنيامين نتنياهو بنسبة 41% مقابل 35%. وعندما يوضع ليبرمان أمام غانتس، تتسع الفجوة بشكل كبير، حيث يحصل غانتس على 42% وليبرمان على 21%.

منافسة بين ليبرمان ونتنياهو: عندما يوضع ليبرمان في مواجهة نتنياهو، تظهر فجوة بسيطة تبلغ 2% فقط لصالح نتنياهو، حيث يحصل نتنياهو على 37% وليبرمان على 35%.

الأغلبية الساحقة من المستطلعين (74%) تعتقد أن الدعاية الإسرائيلية في الخارج بشأن أحداث 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية فاشلة.

الفارق الرئيسي في النتائج ينبع من الأغلبية المطلقة لناخبي يسار الوسط، الذين يفضلون غانتس على ليبرمان بنسبة 63% مقابل 28% على التوالي. وتظهر هذه النتائج تصاعد المنافسة بين الأحزاب السياسية الرئيسية في إسرائيل في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.