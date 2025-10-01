استطلاع i24NEWS: كم من الإسرائيليين يعتقد أن حماس ستوافق على إنهاء الحرب؟

في أعقاب نشر خطة النقاط الـ21 لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وتصريحاته في واشنطن إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نُشر الثلاثاء استطلاع لـi24NEWS تناول المفاوضات لإنهاء الحرب. من بين أمور أخرى، أظهر الاستطلاع أن نحو 40% من المستطلَعين يعتقدون أن حماس سترفض الصفقة. كما تبيّن أن غالبية الجمهور تؤيد المبادرة المقترحة.

كما ذُكر، طُلب من المستطلعين الإجابة على السؤال: "هل أنتم تؤيدون خطة ترامب التي كُشف عنها بالكامل مساء الاثنين؟". على ذلك، أجاب 88% بأنهم يؤيدون الاقتراح، مقابل 9% عارضوه، و3% قالوا إنه ليست لديهم موقف في الموضوع.

سؤال آخر كان: "هل تعتقدون أن حماس ستوافق على المخطط أم ستعارضه؟". على ذلك، أجاب 16% أنهم يعتقدون أن حماس ستوافق على المخطط، مقابل 39% لم يعتقدوا أن حماس ستوافق على الاقتراح. 43% قالوا إنه لا يمكن معرفة ذلك في هذه المرحلة، و2% قالوا إنه ليست لديهم موقف حول الموضوع.

تم جمع العينة وإعدادها بواسطة شركة دايركت بولس برئاسة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 30 سبتمبر 2025، عبر نظام رقمي مدمج مع لوحة عينة، بين 507 أفراد بالغين (18+) يشكلون عينة ممثلة للسكان عامة في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.4% بنسبة احتمال 95%.