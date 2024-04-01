رغم الحرب:لهذا السبب يعارض سموتريش صفقة شراء مقاتلات ’اف 35’ و’اف 15’

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أنه سيستخدم "حق النقض" وسيعارض دفع صفقة شراء مقاتلات جديدة من طراز F-35 و F-15، وذلك بسبب عدم تشكيل اللجنة المختصة بفحص ميزانية الأمن, وانتقد سموتريش طلب وزارة الأمن لعقد جلسة اللجنة الوزارية لتجهيز المنظومة الأمنية بدون موافقة وزارة المالية ، وذلك لبحث شراء الطائرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 35 مليار شيكل.

وذكر سموتريش في رسالته الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "اجتماع اللجنة الوزارية والمصادقة على صفقة بهذا الحجم بدون موافقة وزارة المالية وتجاوز وزير المالية هو أمر غير مسبوق ولا أنوي الموافقة على ذلك".

واعتبر سموتريش أن الحرب تقوض العديد من الافتراضات الأساسية في مفهوم الأمن وتتطلب إعادة التفكير ولا تسمح لنا بالموت مثل العام الماضي ". وتابع " نظرا لأن الميزانية تتطلب دائما مناقشة الأولويات وليس الاحتياجات فقط، فمن غير الممكن وضع ميزانية لكافة البدائل".

وذكر سموتريش بأنه تم الاتفاق بشكل مشترك مع وزارة الأمن على تشكيل لجنة جماهيرية تقدم توصياتها بغضون شهرين تقريبا، لكن منذ ذلك الحين :"جهاز الأمن يمنع إقامة اللجنة ويطالب بتحديد حقائق على الأرض تتطلب مبالغ ضخمة من الميزانية، من بينها معاملات شراء الطائرات المذكورة أعلاه".

وهاجم وزير الأمن سلوك المؤسسة الأمنية :"مع كل الاحترام، لا يمكن قبول مثل هذا السلوك توقع حصول المؤسسة الأمنية على شيك مفتوح بمبالغ ضخمة مع عواقب وخيمة على الاقتصاد. الاقتصاد وجودة حياة مواطني إسرائيل دون تفكير نقدي ليست مشروعة ولا واقعية، دائما وخصوصا بعد فشل السابع من أكتوبر".

وأضاف سموتريش إنه "على وجه التحديد أن هذه المعاملات تمت الموافقة عليها منذ سنوات ولم تتم الموافقة عليها بعد- لذلك لا توجد حاجة ملحة خاصة للموافقة عليها، "ولن يحدث شيئ إذا تم تأجيلها الى بضعة أشهر أخرى للسماح بمداولات اللجنة".

وتابع "الحرب تغير الكثير من الافتراضات الأساسية، وبهذا المعنى فإن حقيقة أن الحملة الانتخابية كانت تعتقد في الماضي أن صفقة معينة كانت صحيحة- لا يعني أن هذا صحيح اليوم أيضا".