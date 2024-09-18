تعثر المفاوضات ومعارضة سارة نتنياهو: تفاصيل صفقة دخول جدعون ساعر إلى الائتلاف

الاتصالات السياسية لدخول جدعون ساعر في الحكومة وإقالة وزير الأمن جالانت، انتقلت إلى خطوات أعلى اليوم الأخير، لكن ظهر (الثلاثاء) أكد مسؤولون في فريق التفاوض لـi24NEWS أن الاتصالات توقفت في الوقت الحالي "نحن في خضم حادث أمني". لكن علمت i24NEWS أن تفاصيل الصفقة قد انتهت تقريبا، ونحن الآن ننشر التفاصيل.

ومن المتوقع أن يشغل عضو الكنيست جدعون ساعر وعضو الكنيست زئيف إلكين منصبين وزاريين، وأن يحصلا على مكان في الكابينيت. بالإضافة إلى ذلك، سيكون إلكين مسؤولاً عن إدارة "تكوما"، وهي المسؤولة عن إعادة تأهيل منطقة الشمال، وفي نفس الوقت مسؤولية تأهيل منطقة الشمال.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، من المتوقع أن يتم تعيين عضو الكنيست شاران حشكلال نائب لوزير الخارجية، وستركز على الترويج الإعلامي والمناصرة، وسيترأس عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا رئاسة لجنة.

لم ترفع زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو حتى الآن اعتراضها على تعيين ساعر

التفاصيل النهائية تقريبًا مغلقة وتتأخر بسبب المشاورات الأمنية، ولكن في الوقت نفسه - في بيئة زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، يتم الضغط على سعار لكي لا يتم تعيينه، أي أن نتنياهو لم تزل معارضتها للتعيين، وأن الاستبدال سيتم من داخل الائتلاف، حيث تريد زوجة رئيس الوزراء أن يتم تعيين إسرائيل كاتس وزيراً للأمن.

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في إطار الاتفاق، إشارة إلى التشريع القانوني - الذي سيتم تقدمه بموافقة جميع أعضاء الائتلاف فقط. فيما يتعلق بقانون التجنيد، فإن حزب اليمين الملكي أوضحوا أنهم ملتزمون بمسار سيعرض الجيش الإسرائيلي. لم يتم مناقشة قانون الحاخامات الذي يروج له أريه درعي، رئيس الحزب الشاس، لكن من غير المتوقع أن يدعم أعضاء الحزب تشريع مثل هذا.

وفي الأشهر الأخيرة جرت محادثات داخل الحزب حول الاقتراح الذي سيأتي – والذي سيقودهم إلى الانضمام إلى الائتلاف. وفي الحزب، وضعوا وثيقة داخلية توضح المناصب الرئيسية التي سيوافقون على الانضمام إليها، للتأكد من أن دخولهم سيخلق تأثيرًا حقيقيًا ويغير النموذج، ولن يتم استخدامه كورقة التوت. ربح ساعر – الحصول على منصب رفيع، ومقعد في الحكومة، والتأثير على تحركات الائتلاف والتحركات الأمنية، إلى جانب التأثير على القضايا المدنية مثل التشريع القانوني.

وفي إطار الاتفاق أيضاً، الإشارة إلى التشريع القانوني – الذي سيتم الترويج له بموافقة جميع مكونات الائتلاف فقط. وفيما يتعلق بقانون التجنيد، أوضح حزب اليمين الوطني أنه ملتزم بالخطوط العريضة التي قدمها الجيش الإسرائيلي. ولم يتم طرح القانون الحاخامي الذي روج له رئيس شاس آري درعي في المناقشات، ولكن من غير المتوقع أن يقوم أعضاء الحزب بذلك. دعم مثل هذه التشريعات.