استطلاع جديد يظهر تغيرات في الخريطة السياسية الإسرائيلية قبل الانتخابات: "معسكر الدولة" يتصدر بـ32 مقعدًا

كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة "معاريف" ونشر اليوم (الجمعة)، عن تحولات ملحوظة في الساحة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات المقبلة، حيث يظهر "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس في مقدمة الأحزاب بحصوله على 32 مقعدًا، مسجلاً زيادة مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.

في المقابل، تراجع حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة ايتمار بن غفير، من 10 مقاعد إلى 9 مقاعد، بينما نجح حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم للمرة الأولى، محققًا 4 مقاعد، ما يعد تطورًا كبيرًا بالنسبة للحزب الذي لم يحصل على أي مقعد في الاستطلاعات السابقة.

حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو شهد انخفاضًا بمقعدين، ليصل إلى 17 مقعدًا، فيما يظل "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد ثابتًا مع 13 مقعدًا. "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، انخفض أيضًا بمقعد واحد إلى 11 مقعدًا.

في سياق متصل، حافظ حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي على نفس المستوى تقريبًا مع زيادة مقعد واحد ليصل إلى 10 مقاعد. "يهودية التوراة" بقيادة اسحق جولدكنوبف وموشيه جافني حافظ على 7 مقاعد.

الحزبين "الجبهة" بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي و"الموحدة" برئاسة منصور عباس يحصلان على 5 و4 مقاعد على التوالي، مما يظهر استقرارًا نسبيًا في تمثيل الأحزاب العربية.

"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحزب "ميرتس" كلاهما يحصل على 4 مقاعد، مما يشير إلى تحديات أمام الصهيونية الدينية في الحفاظ على تأثيرها.

الاستطلاع، الذي أجرته "Lazar Researches" بالتعاون مع Panel4All.co.il، استند إلى عينة تمثيلية من 500 شخص، بما في ذلك اليهود والعرب، بخطأ محتمل يصل إلى 4.4%. النتائج تعكس تقلبات مهمة قد تؤثر بشكل كبير على الخريطة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة.