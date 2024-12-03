"القضية الخطيرة في الشرطة الإسرائيلية"|| التحقيق مع ضابطين كبيرين اليوم، اليكم آخر المستجدات

القضية الخطيرة في الشرطة: سيتم اليوم (الثلاثاء) استجواب الضابط الكبير برتبة نائب مأمور والضابط الإضافي برتبة مأمور مع التحذير مرة أخرى في قسم تحقيقات الشرطة - ماحش. سيتم جمع شهادات علنية عن السنوات وفي الساعة 12:00 ستعقد جلسة استماع في المحكمة المركزية في القدس بشأن الاستئناف الذي قدمه الضابط الكبير على تمديد اعتقاله.

وعلم الليلة الماضية أن أحد المشتبه بهم في القضية في الشرطة هو مفوض سلطة السجون، كوبي يعقوبي، وقد أدلى بشهادته في قسم تحقيقات الشرطة لمدة 12 ساعة عقب الاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بالنظافة الأخلاقية وخيانة الأمانة. أطلق سراحه في ظل ظروف مقيدة.

وقال يعقوفي لـi24NEWS بعد التحقيق معه: "سيكون من دواعي سروري أن أقف هنا وأتحدث عن كل شيء، سأكون الأول الذي يمتثل ويجيب على أي سؤال مطلوب، لقد طلب مني عدم القيام بذلك في الوقت الحالي".

وتم تمديد اعتقال ضابط شرطة كبير برتبة مساعد مأمور من منطقة "يهودا والسامرة" في الشرطة الإسرائيلية، بعد الاشتباه في قيامه بتسريب معلومات سرية للوزير بن غفير، الذي وعده في المقابل بترقية، وتتعلق هذه المعلومات بالإرهاب اليهودي.

وقال مسؤولون كبار إنهم "شعروا بالصدمة التامة"، ويزعمون أنه ليس لديهم أي فكرة عن فتح التحقيق ضد الضباط الكبار في الشرطة الإسرائيلية.

وفي تعقيبه هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلية إيتمار بن غفير بتصريح حول هذه القضية أمس المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف ميارا. واتهم الوزير: "الشرطة الخاصة التابعة للمستشارة القضائية تعتقل الضباط الذين ينفذون السياسات"، كما ادعى أن بيهارا تشكل "خطراً على الديمقراطية"، وطالب بإقالتها.