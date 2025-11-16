نتنياهو يعلق على الاعتداء على عضو الكنيست: "حفنة مشاغبة من المتظاهرين"

استنكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاعتداء على عضو الكنيست يوآف بن تسور من شاس الليلة الماضية (السبت) من قبل حريديم معارضين للتجنيد في القدس. وادعى أن الحديث يدور عن "اعتداء عنيف من قبل مجموعة صغيرة من المتظاهرين الجامحين". وبحسب قوله: "حتى عندما تكون هناك خلافات في الرأي، لا مكان أبداً للعنف. على سلطات تطبيق القانون أن تتعامل بيد من حديد مع كل محاولة للترهيب والإضرار بمنتخبي الجمهور".

كما نشر زعيم المعارضة، يائير لابيد، بيانًا أدان فيه الهجوم على عضو الكنيست يوآف بن تسور: "هذه ليست طريق التوراة، هذه ليست طريق دولة إسرائيل، هؤلاء المجرمون العنيفون يجب أن يُعاملوا بحزم".

https://x.com/i/web/status/1989807490180288757 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

رئيس حزب يشير، رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت: "الاعتداء على عضو الكنيست بن تسور هو تعبير خطير عن فقدان الحكم وفقدان الخجل من قبل الخارجين عن القانون الذين يتلقون دعمًا من القادة. هذا حدث يتطلب معالجة فورية واعتقال جميع البلطجية المتهربين من الخدمة العسكرية. ظاهرة الانفصال عن دولة إسرائيل تتطلب معالجة عميقة ومنهجية - في المقام الأول في التربية، والتجنيد، وواجبات المواطنين. لا يجوز أن تستمر".

رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "الهجوم الذي شنه عشرات الحريديم على عضو الكنيست بن تسور من شاس هو مثال إضافي على أنه يجب توحيد الخط بشكل فوري. جميع مواطني الدولة يخضعون لنظام قوانين واحد، موحد ووحيد. صفر تسامح مع مخالفي القانون - من المتهربين والرافضين وحتى ميليشيات الجريمة والحماية. قريبًا جدًا - سننظم الأمور هنا!"

عشرات من المتدينين اليهود المعارضين للتجنيد حاصروا مساء أمس سيارة عضو الكنيست يؤاف بن تسور (شاس) في القدس، بعد أن زار كنيساً في حي البخارية. بعضهم قفز على السيارة وتسبب في أضرار، كما أُلقيت علب كرتونية وأكياس نفايات على السيارة، احتجاجاً على قانون التجنيد. وقد تم استدعاء قوة من حرس الحدود لإنقاذه.

حركة شاس صرحت في ردها بأنها "تدين بشدة الاعتداء الخطير على سيارة عضو الكنيست يوآف بن تسور الذي وقع هذا المساء في القدس على يد زمرة من المشاغبين. أعمال العنف من هذا النوع التي تسبب تدنيس اسم الله - ليست من نهج التوراة ولا تُمثل أي جمهور يخشى الله".