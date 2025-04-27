نتنياهو: رئيس مخابراتي كاذب ولم يوقظني صباح ال 7 من أكتوبر

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) إفادته إلى محكمة العدل العليا، ردا على إفادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وتغيب بغرض ذلك عن جلسة الحكومة. وكتب نتنياهو أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار كذب بشأن تحذيره من الحرب. ادعاء رونين بار بأنه حذّر من الحرب وأيقظ النظام بأكمله كذب. وكتب: "لم يوقظ رئيس الحكومة، ولا وزير الأمن، ولا غرف الطوارئ، ومسؤولي الأمن في الكيبوتسات، ولم يأمر بإخلاء حفل نوفا".

وفي إفادته، كشف نتنياهو عن جزء من ملخص رونين بار لنقاش الشاباك ليلة السابع من أكتوبر، وكتب عنه: "إن مبادئ العمل التي وضعها بار في ملخص النقاش الأمني الذي دعا إليه قبل ساعة وربع من المذبحة هي أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".

وكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضًا أنه أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بأنه لا ينبغي القيام بأي شيء من شأنه تأخير المحاكمة. كما رفض ادعاء بار بأنه طُلب منه استخدام قدرات الشاباك ضد المتظاهرين وأنه طلب اللقاء معه لهذا الغرض. ولإثبات ذلك، قدم نتنياهو في ملحق للإفادة تفاصيل حول من طلب إجراء محادثة "خاصة" ومتى طلب ذلك.

وكتب نتنياهو في الملخص الخاص: "الشخص الذي طلب البقاء معي في اجتماع في شهر مارس/آذار، على انفراد، كان رئيس جهاز الشاباك". "يظهر فحص محاضر الاجتماعات مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) في الفترة 2023-2024 أن 'بار في معظم الحالات هو الذي طلب البقاء معي بمفردي، ومن دون أجهزة تسجيل'".

من إفادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

دخل نتنياهو قاعة اجتماع الحكومة فقط للتصويت مرة أخرى على قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وهو القرار الذي تمت الموافقة عليه دون اعتراضات. وقال رئيس الحكومة للوزراء إنه يقترح عليهم قراءة كل جملة وكل نقطة من بيانه. "لم أصدق عندما قرأت ما قاله رونين بار قبل ساعة من المذبحة، كل شيء موثق في النصوص" (ملخصات).

ودعا الوزراء إلى منع نشوء حالة يستمر فيها أحد رؤساء المؤسسة الأمنية في منصبه دون أن يحظى بثقة الحكومة. وأوضح نتنياهو للوزراء: "لا يمكن للمحكمة العليا التدخل في هذه المسألة. هذا قرار حكومي". وقال للوزراء أيضا إنه إذا ألغت المحكمة العليا قرار العزل، فإن الحكومة ستناقش مرة أخرى مسألة ما يجب فعله. وبالإضافة إلى ذلك، جاء في الوثيقة التي صوت عليها الوزراء أن المستشارة القانونية للحكومة رفضت تمثيل الحكومة الحالية في محكمة العدل العليا عددا أكبر من المرات الإجمالية في كل الحكومات الإسرائيلية التي رفض فيها مستشار القيام بذلك.