مشروع قانون في الكنيست لوقف نفتالي بينيت

مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أبيحاي بوارون (الليكود) سيُعرض اليوم (الأحد) للنقاش في لجنة الوزراء للتشريع، وبموجبه الأموال التي تجمعها أي حزب جديد ستُستخدم أولاً لسداد الديون المتبقية للأحزاب السابقة. من بين أمور أخرى، القصد من الاقتراح الجديد هو في الواقع منع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت من الترشح مرة أخرى.

وفقاً لمقترح القانون، "من شغل منصب رئيس حزب وأعلن عن نيته الترشح في الانتخابات على رأس قائمة مرشحين تقدمها حزب جديد, قبل مرور سبع سنوات من اليوم الذي أنهى فيه شغله منصب رئيس حزب لديه ديون – كل الأموال التي سستلقاها الحزب الجديد من أي مصدر كان، ستُستخدم أولاً لسداد ديون الحزب الأصلي، قبل أن تكون متاحة للحزب الجديد".

بعبارة بسيطة، رئيس الحكومة السابق، الذي ترك ديونًا تقدر بحوالي 20 مليون شيكل في أحزاب سابقة، سيكون ملزمًا باستخدام الأموال التي سيجمعها لحزبه الجديد أولاً - من أجل سداد الديون القديمة.

ردًا على ذلك، هاجم بينيت: "فقط حكومة فاشلة المنشغلة بالبقاء الشخصي والسياسي، تخاف من مواجهتي. لذلك يحاولون تمرير قانون غير ديمقراطي وشخصي يهدف إلى منعي من الترشح ومنع الدولة من التقدم نحو الوحدة وإعادة التأهيل. هذا لن يفيد. القانون غير دستوري وسيسقط فورًا. سننتصر، وسنوحد الشعب، وسنعيد بناء إسرائيل".