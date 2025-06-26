كاتس في مقابلة خاصة مع i24NEWS: "لو كان هناك معلومات استخبارية لاغتيال خامنئي - لكنت أعطيت الأمر بتنفيذ ذلك"

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تحدث وزير الأمن يسرائيل كاتس مساء اليوم (الخميس) مع i24NEWS، حيث كشف تفاصيل جديدة حول هجوم مفاجئ على إيران، ولماذا لم تغتل إسرائيل المرشد الأعلى علي خامنئي ، علي خامنئي. كما تناول دعوة ترامب لتبرئة نتنياهو من محاكمته.

في بداية تصريحاته، وبعد موجة من الشائعات والتقارير المتضاربة، سُئل الوزير عما إذا كان التهديد النووي قد زال عنا، فأكد: "نعم بكل تأكيد. أقول هذا بأوضح العبارات - لن تمتلك إيران قدرة نووية". وعندما طُلب منه التوضيح، سُئل عما إذا كان هذا رفضًا أم إزالةً كاملةً للتهديد، فأصرّ على أن التهديد قد زال تمامًا.

كشف الوزير كاتس: "لقد أحبطنا أكثر من 50% من منصات الإطلاق". كما زعم أنه إذا حاول الإيرانيون إنتاج أسلحة نووية مجددًا في المستقبل، فسيتعرضون للهجوم. وأضاف: "برأيي، لن يجرؤ الإيرانيون على ذلك، فليس لديهم منطلق، لقد دمرنا قدراتهم التي امتلكوها على مدى عقود. والولايات المتحدة متورطة أيضًا. نحن، أزرق أبيض، لن نسمح لهم".

على الرغم من أن الإيرانيين هاجموا إسرائيل في نهاية وقف إطلاق النار، وتعهد وزير الأمن بردٍّ حازم، إلا أن الرئيس الأمريكي أمر إسرائيل في النهاية بعدم القيام بذلك. وعندما كانت 50 طائرة تابعة لسلاح الجو تحلق بالفعل فوق الأجواء الإيرانية، تستهدف هدفًا، رضخ كاتس وأمر رئيس الأركان بإعادة الطائرات. وأوضح سبب التراجع قائلًا: "أعتقد أنه بالنظر إلى المساهمة الهائلة للرئيس الأمريكي في وقف القدرات النووية الإيرانية، والقرار الجريء الذي اتخذه، ومساهمته في وقف إطلاق النار، أعتقد أن القرار الذي اتُخذ كان صحيحًا". لكنه أضاف: "ربما كان الرئيس ترامب قد استيقظ قبل خمس دقائق، وإلا لكنا هاجمنا وتكبد الإيرانيون خسائر فادحة".

وإلى جانب أهداف الحرب التي يتحدث عنها الوزير، فإنه يتعهد بأنه لو كان لديه معلومات استخباراتية لاغتيال على خامنئي، لكان قد أعطى الأمر بذلك.

عندما سُئل الوزير عن إنهاء القتال في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، قال: "نريدهم أن يوافقوا على اقتراح ويتكوف بالإفراج عن نصف الأحياء ونصف القتلى الآن، ومناقشة الأمر لمدة 60 يومًا وإطلاق سراح الرهائن الآخرين. الآن، ينتقل الضغط إلى غزة بالقوة التي جلبتها إسرائيل من إيران. أعتقد أن لهذا الأمر أهمية". وأكد كاتس أنه لا يرى حماس مستعدة لاتفاق شامل تُفرج فيه عن جميع الرهائن.

وسُئل كاتس أيضًا عن دعوة الرئيس ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو، ووافقه الرأي: "إنه على حق، كان ينبغي إلغاء هذه المحاكمة منذ وقت طويل".