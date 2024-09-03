الوزير شكلي وأربعة من نواب الليكود لوزير الأمن غالانت: "إذا كنت متعبًا - نناشدك بالاستقالة"

بعث وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي وأربعة أعضاء كنيست من حزب الليكود برسالة إلى وزير الأمن يوآف غالانت مساء اليوم (الثلاثاء)، طالبوه فيها "إذا كنت متعبا - نناشدك الاستقالة".

وكتب شيكلي وأعضاء الكنيست موشيه سعادة وعميت هاليفي وأريئيل كيلنر وأفيحاي بورون: "حتى الآن امتنعنا عن توجيه نداء عام مشترك إليكم من منطلق الرغبة في تخفيف التوترات، لكن أحداث الأيام القليلة الماضية تركت أثرها، ولم تبق لنا أي خيار".

"إن شعب إسرائيل ومقاتليه يستحقون وزير أمن يقودهم إلى النصر والحسم، وزير كراهية يطالب ويتمسك. وزير أمن لا يستسلم للإرهابيين بل يخضعهم. وزير أمن ومن يدرك أن مقتل الأبناء يجب ألا يذهب سدى، الوزير الذي يحترم الجمهور الذي أرسله لتنفيذ سياسة الأمن القومي بروح جدار جابوتنسكي الحديدي".

"إن كنتم متعبين من الطريق وغير قادرين على الثبات في وجه الباحثين عن قتلنا، فنناشدكم أن تذهبوا وتعودوا إلى منازلكم وتتركوا العمل المقدس في أيدي الآخرين القادرين على ذلك والذين يستحقون جيل النصر الرائع الذي أشرق أمام أعيننا وتفاني وتضحيات الجنود".

وكتب أعضاء الكنيست أيضًا: "إلى متى سنقاتل، تساءل موشيه بيلنسون في مقالته عن غرض الحملة في أيام الأحداث: ’إلى متى؟ حتى يعرف الأكثر حماسة وجرأة بكل معسكرات العدو أينما كانوا:أنه لا سبيل لكسر قوة إسرائيل في أرضها، لأن ضرورة ما نعيشه وحقيقة مانعيشه ولا سبيل غيره للتعايش معها".