سموتريش يثير غضبا وضجة: "المختطفين - ليسوا الهدف الأكثر أهمية"

قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم (الاثنين) خلال مقابلة في "إذاعة الجيش الإسرائيلي " إن "الحقيقة يجب أن تُقال، فإعادة المختطفين ليست الهدف الأهم". وأضاف سموتريتش في الوقت نفسه أن هذا هدف "مهم للغاية". وهاجم شريكه في الائتلاف، عضو الكنيست غافني (ديغل هاتوراه)، والذي صرح قائلا: "إن عودتهم هي القضية الأكثر أهمية".

وقال سموتريتش خلال المقابلة إنه يجب اتخاذ قرار "بالانتهاء من موضوع غزة مرة واحدة وإلى الأبد" وخلق الثقة لدى الشعب. "سنثبت أننا حققنا الهدف ودمرنا حماس، ولكن من يريد تدميرها وتحييدها في السابع من أكتوبر المقبل يجب أن يفهم أن حماس لا يمكن أن تكون موجودة وقابلة للحياة في غزة".

ردت هيئة أهالي المختطفين على تصريح وزير المالية قائلة إن "الأهالي ليس لديهم كلمات هذا الصباح سوى كلمة واحدة - العار"، وأضافت: "على الأقل يكشف الوزير للرأي العام الحقيقة الصعبة - أن الحكومة قررت بوعي التخلي عن المختطفين". وجاء في بيان صادر عن المقر أن التاريخ سيتذكر كيف أغلق الوزير سموتريتش "قلبه عن إخوته وأخواته في الأسر واختار عدم إنقاذهم - بعضهم من الموت وبعضهم من الاختفاء".

وفي أعقاب هذه التصريحات، هاجم رئيس "ديغل هاتوراه" موشيه غافني سموتريتش بسبب تصريحه، قائلاً إنه قارن التصريح بـ "متملقين الحاخام يوحنان بن زكاي، الذين اعتبروا القضية الوطنية أكثر أهمية من حياة الإنسان، ولم يتم أخذ كبار علماء رجال التوراة بعين الاعتبار". وبحسب قوله فإن "عودة المختطفين هي القضية الأهم".