"أزمة قانون التجنيد": أحزاب الحريديم توافق عن التنازل عن بند مثير للجدل

أفادت تقارير إسرائيلية أنه يبدو بأن الائتلاف الإسرائيلي وبالتوافق مع أحزب الحريديم، مستعدين "للتنازل" عن بند "رفع جيل الإعفاء من التجنيد للجيش الإسرائيلي لدى الحريديم الى جيل 35 عاما" وذلك بعد ضغوطات جماهيرية. ولم يتلقى الوزراء المسودة النهائية للقانون المثير للجدل في إسرائيل، وسيتم عرضها غدا الثلاثاء الى موافقة الحكومة.

وذكرت تقارير أن أحزاب الحريديم وافقت على إضافة عقوبات اقتصادية للقانون، وذلك في حالة عدم الالتزام بأهداف التجنيد، لكن لم يتخذ قرار بعد إن كان سيتم إضافة البند قبل تصويت الحكومة الثلاثاء أو فقط قبل عرضه أمام الكنيست.

عضو الكنيست عن "اليمين الوطني" (تكفا حداشا) زئيف الكين أوضح صباح اليوم بصورة قاطعة بأن قانون التجنيد ليس جيدا وستكون عواقب لتمريره في صيغته الحالية. وبرأيه "مسودة قانون التجنيد سيئة، لن تدفع أي شيئ وستعيدنا الى الوراء اقتصاديا. وعلى ما هي عليه الأمور، سنجد أنفسنا خارج الحكومة في الأيام المقبلة".

من جانبه بعث نتنياهو رسالة الى وزراء الليكود موضحا أنه لن يتنازل عن قانون التجنيد، ووفقا لنتنياهو بدون قانون التجنيد لا يوجد حكومة. وهدد الوزير وعضو مجلس الحرب بيني غانتس بأن المعسكر الوطني سينسحب من الحكومة في حال تمرير قانون التجنيد في صيغته الحالية.