سموتريتش: "غزة بأكملها هي جزء من أرض إسرائيل" ويدعو نتنياهو لفرض السيادة في الضفة الغربية

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شارك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر حول المسؤولية الوطنية لمركز تراث غوش قطيف، وقال إن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"..

وأضاف :"كيف نُحوّلها إلى خطة عملية؟ ما زلنا بحاجة إلى التفكير في ذلك، بالأساس، لننجح". وتابع: "لا أريد العودة إلى غوش قطيف، فهي صغيرة جدًا، ويجب أن تكون أكبر وأوسع بكثير. غزة تُتيح لنا التفكير بشكل أوسع".

لاحقًا، شارك الوزير في لجنة الشؤون الخارجية والأمن المعنية بالضفة الغربية ، حيث دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلًا: "اتخذ قرارًا بفرض السيادة. ليس هناك وقت أنسب من هذا لعقد اجتماع للحكومة واتخاذ القرار".

سموتريتش أوضح أيضًا: "نحن ندفع بهذه الخطوة على مرحلتين، الأولى هي السيادة بحكم الأمر الواقع. لتحقيق ذلك، يجب القيام بسلسلة كاملة من العمليات، بعضها توعوي، من أجل تطبيع الاستيطان. الجزء الثاني هو عمليات داخلية داخل النظام لكي عندما يحدث الفعل الرسمي لفرض السيادة، يكونوا مستعدين. تم عمل شامل جدًا أيضًا إداريًا وأيضًا قانونيًا، ونحن اليوم جاهزون للضغط على الزر."

أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأناشد رئيس الحكومة: اتخذ القرار، تحلَّ بالشجاعة. لديك دعم كامل، حتى من الولايات المتحدة.

رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت صرّح في تعقيب: "بتسلئيل سموتريتش يقول الحقيقة لكل من هو مستعد للاستماع."

"كابينيت السابع من أكتوبر وحكومة الأقلية يواصلون العمل ضد أهداف الحرب، وضد الروح الإسرائيلية واليهودية. في اختبار النتيجة، من كان مسؤولاً عن إخفاق السابع من أكتوبر، جلب أيضًا الفشل الكامل في غزة.

مع شركائه المتطرفين يفضل الاستمرار في التخلي عن المختطفين، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي. حان وقت اتخاذ القرارات والقيادة.

تأتي تصريحات سموتريتش بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة الهولندية أن بلادها ستمنع الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، إثر "تحريضهما المتكرر على العنف ضد الشعب الفلسطيني".

وينضم هذا الإعلان الهولندي إلى بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، التي أعلنت أنها ستتخذ خطوات مماثلة. كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الوزيرين "دأبا على الدعوة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، ودعوا إلى التطهير العرقي في قطاع غزة. ونتيجة لذلك، سيتم تسجيل الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كأجانب غير مرحب بهم في أراضينا".