الوزير بن غفير "يعتذر" من نتنياهو لهذا السبب

نشر الوزير إيتمار بن جفير، اليوم (السبت)، رسالة على شبكة "إكس" اعتذر فيها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست بوعز بسموت عن إجبارهما على الحضور إلى الجلسة العامة للكنيست خلال التصويت على قانون "الأرباح المحتجزة"، وذلك بسبب معارضة حزب "عوتسما يهوديت" الاتفاق على التغيب مقابلهم.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يستمر حزبه في التصويت ضد قوانين الائتلاف، "حتى يتم التوصل إلى حل بشأن منع إغلاق مراكز الشرطة وغرف الطوارئ وخفض رواتب ضباط الشرطة وضباط مصلحة السجون، وكافة قوات الأمن الوطني الإسرائيلية".

تمت المصادقة على "قانون الأرباح المحتجزة" في الكنيست الثلاثاء الماضي بأغلبية ضئيلة ، وذلك بعد اعتراض حزب الوزير بن غبير على التصويت لصالحه واعتراض حزب "اجودات يسرائيل" على دعمه بحجة أن الحكومة يجب أن تنظم أولا موقف طلاب المدارس الدينية في إطار "قانون التجنيد".

في النهاية، تم تمرير القانون بأغلبية ضئيلة من 59 مؤيد مقابل 58 معارض، بعد أن صوت عضو الكنيست ألموغ كوهين من "عوتسماة يهوديت" مع الائتلاف، على عكس موقف حزبه. وأفاد المراسل السياسي للقناة العبرية نداف أليميلخ، يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود "غضب شديد" ضد الوزير بن غفير بين المقربين من نتنياهو. وصدرت مطالبات من حزب الليكود أيضا لإقالته من الحكومة.

ويشار الى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اضطر الى الخروج من المستشفى للتصويت على القانون ، في حين اضطر النائب بوعاز بيسموت من الليكود لمغادرة عزاء والدته حتى يصوت لصالح القانون، وبموجب القانون الإسرائيلي فإن عدم النجاح بتمرير قانون الموازنة العامة يؤدي الى اسقاط الحكومة وإجراء انتخابات في غضون 60 يوما.