وزير الخارجية الإسرائيلي سيزور واشنطن الأسبوع القادم

نشر أول: سيتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى واشنطن في أول زيارة دبلوماسية له الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء، وفقًا لما علمته قناة i24NEWS اليوم (الأحد) من مصدر مطلع. وأكدت وزارة الخارجية الخبر، مضيفةً أن روبيو وجّه دعوةً للوزير.

قبل نحو أسبوعين، حضر ساعر اجتماعًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن وضع الرهائن. وفي كلمته، قال الوزير: "جئتُ إلى الأمم المتحدة اليوم لأن رهائننا ما زالوا يتضورون جوعًا ويتعرضون للتعذيب على يد حماس والجهاد الإسلامي في سجون غزة". وأضاف: "يجب قول الحقيقة: إسرائيل تسمح بنقل كميات هائلة من المساعدات إلى غزة".

هاجم ساعر قائلاً: "هناك دول تحركت - حتى هنا في هذا المبنى - للضغط على إسرائيل بدلاً من حماس، في أيام المفاوضات الحساسة. هاجموا إسرائيل، وشنّوا حملات ضدها، وأعلنوا اعترافهم بدولة فلسطينية افتراضية. قدّموا لحماس هدايا مجانية وحافزًا لمواصلة الحرب. قضوا بشكل مباشر على صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار. دعوني أوضح: هذه الدول أطالت أمد الحرب".