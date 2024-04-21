رئيس الحكومة الإسرائيلية: " سنضاعف الضغوطات على حماس في الأيام القادمة"

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا اليوم (الأحد) قبل حلول عيد الفصح الذي سيبدأ غدًا وتحدث عن الحرب المستمرة ضد حماس في قطاع غزة: "في هذه الليلة ، 133 من أخوتنا وأخواتنا الأعزاء لن يجلسوا على طاولة العيد ، هم لا يزالون محتجزين في جحيم حماس. لقد أطلقنا سراح 124 من المختطفين ونحن ملتزمون بإعادة الجميع إلى المنزل - الأحياء والقتلى على حد سواء".

ومع ذلك، أضاف رئيس الوزراء نتنياهو أنه "للأسف، حتى الآن، تم رفض جميع العروض لإطلاق سراح المخطوفين بصورة نهائية من قبل حماس. لذا قال وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكين بحق: 'رفضت حماس كل العروض المقدمة لها ، وهي السبب الوحيد الذي يمنع الصفقة".

وأضاف نتنياهو "بدلاً من تراجعه عن مواقفها المتطرفة، يعتمد التنظيم على الانقسام داخلنا، وهو يستمد الشجاعة من الضغوط الموجهة نحو حكومة إسرائيل. ونتيجة لذلك، هو فقط يتشدد في شروطه لإطلاق سراح المختطفين لديه. يثقل قلبه ويرفض إرسال أبناء شعبنا. لذا، سنوجه له المزيد من الضربات المؤلمة - وهذا سيحدث قريبًا. في الأيام القادمة، سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو الطريق الوحيد لإطلاق سراح المختطفين وتحقيق النصر لدينا،".

وتطرق رئيس الحكومة على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الوحدة العسكرية "بيتساح يهودا": "دولة إسرائيل قوية، الجيش الإسرائيلي قوي - سواء في الدفاع أو الهجوم. لا يمكن لأعدائنا أن يصلوا إلينا، نحن نستطيع أن ننتصر عليهم. أخي يوني رحمه الله، الذي سقط في المعركة من أجل إعادة المختطفين، كتب الحقيقة التاريخية البسيطة: 'الجيش هو العامل الوحيد القادر على الصمود ويمنع ذبح شعبنا كما في الأيام الماضي'. سأدافع بكل قوتي عن الجيش الإسرائيلي وعن جيشنا وعن مقاتلينا. إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن أن يفرض عقوبات على وحدة في الجيش - سأحارب ذلك بكل قوتي".