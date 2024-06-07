استطلاع معاريف: معسكر الدولة يعزز قوته والليكود يتراجع، ودعم متزايد لغانتس

أظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف اليوم (الجمعة) تقلبات كبيرة في الخريطة السياسية الإسرائيلية. معسكر الدولة واصل تعزيز قوته، حيث ارتفع بفارق ولايتين ليصل إلى 27 مقعدًا، بينما تراجع حزب الليكود بفارق ولايتين ليصل إلى 20 مقعدًا. كما أن حزب ميرتس لم يتجاوز نسبة الحسم، فيما صعد حزب العمل بعد انتخاب يائير جولان زعيمًا له إلى 6 مقاعد.

بهذا، تصبح كتلة أنصار نتنياهو عند 51 مقعدًا، في حين تحصل أحزاب المعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، على 64 مقعدًا.

الملاءمة لرئاسة الوزراء:

فيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، تتعمق الفجوة بين الوزير بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حصل غانتس على دعم بنسبة 42% مقابل 34% لنتنياهو.

تغيير في موقف الجمهور:

قبل أسبوعين، وبعد نشر فيديو اختطاف المراقبين، كان هناك اتجاه لدى الجمهور الإسرائيلي للقول إن الطريق لإعادة المختطفين هو مواصلة النشاط العسكري في قطاع غزة (43%)، فيما أيد 39% الاتفاق للتعامل مع مخطط حماس. في الاستطلاع الحالي، الذي أجري في نهاية الأسبوع الذي تم فيه الإبلاغ عن مقتل أربعة رهائن، يبدو أن هناك تغييرا في موقف الجمهور، حيث قال حوالي نصف المستطلعين (47%) إنه يجب على إسرائيل تنفيذ عملية الاغتيال المقدمة مقابل 37% ما زالوا يؤيدون النشاط العسكري.

دعم لحرب مع حزب الله:

أظهرت نتائج الاستطلاع أيضًا أن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي (حوالي 62%) تؤيد قيام إسرائيل بحرب حقيقية مع حزب الله في ضوء ما يحدث في الشمال. عارض 18% فقط هذا الإجراء بينما لم يكن لدى 20% رأي محدد. الدعم لهذا الإجراء ليس فقط في صفوف اليمين (حيث توجد أغلبية مطلقة تبلغ 84%)، بل أيضًا بين ناخبي أحزاب يسار الوسط، حيث هناك أغلبية قدرها 56% تؤيد هذا الإجراء.

تظهر هذه النتائج تقلبات كبيرة في المزاج السياسي للجمهور الإسرائيلي، مع زيادة دعم معسكر الدولة وتراجع الليكود، وتزايد دعم غانتس كرئيس للوزراء. كما يظهر التحول في الرأي العام تجاه التعامل مع حماس وحزب الله، مع تزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد التهديدات الأمنية.