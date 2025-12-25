ثلث أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكنيست والأمن طالبوا دفع السيادة في الضفة

أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليميليخ مساء اليوم (الخميس) أن ثلث أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست قد تواصلوا مع رئيس اللجنة، عضو الكنيست بوعز بيسموث، لحثّه على تمرير مشروع قانون يمنح السيادة على الضفة الغربية، وذلك للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي سيشارك في قمة بالولايات المتحدة في نفس الوقت. ويبدو أن أعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحاكم سيحاولون طرح القانون، الذي سبق إقراره في قراءة تمهيدية، للمناقشة في اللجنة هذا الأسبوع.

كذلك، في اجتماع الكابينت هذا المساء قبيل سفر نتنياهو، يخطط الوزراء لممارسة الضغط على نتنياهو كي لا يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون استعادة جثمان المختطف الأخير، ران غوايلي، وذلك رغم رغبة الولايات المتحدة بالتقدم في الصفقة حتى دون استكمال المرحلة الأولى.