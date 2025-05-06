"بينيت 2026" || نفتالي بينيت يكشف عن مبادئ حزبه الجديد ومؤسسيه

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، عن قائمة مؤسسي حزبه "بينيت 2026". ومن بين أعضاء القائمة زوجته جيلات، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات ليران أفشار بن هورين، وقائده في هيئة الأركان العامة، المقدم (الاحتياط)، جيورا ليفي.

وفي بيان أرسل إلى مكاتب مسجل الأحزاب، جاء أن أهداف الحزب هي "استعادة الأمن إلى إسرائيل، واستعادة ثقة الشعب في قدرة إسرائيل على الدفاع عن حدودها وداخل البلاد - مع تنفيذ مفهوم أمني نشط". ومن البنود الأخرى التي تمت كتابتها: "قيادة إسرائيل بروح مؤسسي الدولة وبناة البلاد بطريقة تضمن وحدتها واستمراريتها وازدهارها كدولة يهودية وديمقراطية نموذجية". وقد كتب لاحقا أن أحد الأهداف هو جعل جميع المواطنين يتحملون العبء.

كما تتذكرون، أعلن رئيس الحكومة الأسبق بينيت في أبريل/نيسان الماضي أنه سجل حزبه تحت الاسم المؤقت "بينيت 2026". وفي بيان أرسل نيابة عنه في ذلك الوقت، جاء أنه إذا اتخذ قرارا بالترشح للانتخابات، فسوف يتم الإعلان عن ذلك.