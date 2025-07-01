فوضى ومقاطعة خلال جلسة محكمة العدل العليا حول تعيين رئيس الشاباك دافيد زيني

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بحثت محكمة العدل العليا اليوم (الثلاثاء) في التماسات تتعلق بتعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقضية ما إذا كان بإمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعيينه أم أن هناك تضاربًا في المصالح. افتُتحت الجلسة بصيحات استهجان من الحضور، مصحوبة بالتصفيق. أوقف رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، الجلسة وقرر عقد جلسة سرية في قاعة أخرى. كما حذّر من أنه سينظر في إخلاء قاعة المحكمة في حال وقوع المزيد من المضايقات.

وعقب حوادث وقعت في جلسات سابقة، استعدت المحكمة لاحتمال وقوع مضايقات خلال الجلسة. وأوضح المسؤول عن الأمن في المحكمة للحضور في قاعة المحكمة، حتى قبل الجلسة، أنهم لن يسمحوا بأي فوضى.

يسعى أحد الالتماسات إلى السماح لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بتعيين المرشح من قبله فورًا؛ بينما يطالب آخر، قُدّم لاحقًا، بإنشاء آلية تعيين مهنية ومستقلة. وتتكون هيئة القضاة المعينة للنظر في القضية من رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، والقاضيين أليكس شتاين وجيلا كانفي شتاينيتس.

أوقف رئيس المحكمة، عميت، الجلسة بعد انفعال الجمهور وتصفيقهم. وأوضح عميت أنه في حال حدوث أي فوضة أخرى، فسيفكر في إخلاء القاعة. ثم توقفت الجلسة مجددًا بعد مقاطعة من عضو الكنيست تالي غوتليب، وتعالت صيحات الاستهجان في القاعة.

كتب نتنياهو في رده على المحكمة العليا أنه غير مستعد لنقل صلاحية التعيين إلى شخص آخر، ولو لساعة واحدة، بينما ذكرت المستشارة القانونية لرئيس الحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها أن رئيس الحكومة لديه تضارب في المصالح.