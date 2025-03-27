بعد مصادقة الكنيست على قانون "تغيير اللجنة لاختيار القضاة" المثير للجدل، ما هو هذا القانون؟

صادقت الكنيست الإسرائيلية على قانون "تغيير اللجنة لاختيار القضاة" المثير للجدل بالقراءة الثانية والثالثة، بعد أن أيده 67 صوتا مقابلة معارضة نائب واحد، حيث غادر كافة أعضاء المعارضة القاعة خلال التصويت.

من جانبهم اعلن رؤساء المعارضة يائير لابيد، بيني غانتس وافيغدور ليبرمان بعد المصادقة على القانون أنهم سيقومون بإلغاءه في "الكنيست القادمة"، وقالوا في بيان "الحكومة لم تتعلم من الكارثة، تواصل الإضرار بالصمود الوطني وتعميق الصدع وتجاهل مهامها الحقيقية: الأمن والاقتصاد والوحدة. وفي الحكومة المقبلة، سنتأكد من إلغاء قانون تغيير لجنة اختيار القضاة، وسنعيد اختيار القضاة إلى لجنة لائقة ومهنية".

ما هو قانون تغيير لجنة اختيار القضاة؟

وبحسب الاتفاق المقترح، ستضم لجنة اختيار القضاة تسعة أعضاء – رئيس المحكمة العليا، واثنين من كبار القضاة، ووزيرين – بما في ذلك وزير القضاء، وعضوين في الكنيست – من الائتلاف والمعارضة، وممثلان عن الجمهور وهما محاميان مع مؤهلات قاض محكمة عليا يتم اختيارهم من قبل الائتلاف والمعارضة. وسيحل ممثلا الجمهور مكان ممثلي نقابة المحامين الحاليين. أي أن المؤسسة التي تقف حالياً ضد تحركات الثورة القضائية التي يقودها الائتلاف سيتم إخراجها من لجنة اختيار القضاة.