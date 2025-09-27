والد رئيس الشاباك المعين دافيد زيني سيخضع للتحقيق الأحد حول هذه الشبهات

بعد تأكيد رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية، إجراء تحقيق مع والد رئيس الشاباك المعين دافيد زيني تحت التحذير، سيتم التحقيق مع الحاخام يوسف زيني، مساء الأحد بشبهة التهديدات.

سيتم التحقيق مع يوسف زيني بشبهة ارتكاب مخالفة التهديد وليس بشبهة التحريض على العنف، وبالتالي هذا التحقيق لن يحتاج إلى مصادقة النيابة العامة والمستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية.

كما هو معلوم، أبلغ المحققون يوم الخميس الماضي لوالد رئيس الشاباك المعيَّن دافيد زيني أنه مطلوب للتحقيق بتهمة التحريض - ولكن دون الحصول على الموافقة اللازمة. علمت i24NEWS أنه كان يتطلب موافقة نائب النائب العام، ولكن لم يُفتح مثل هذا الملف. وكما ذُكر، وصل محققون إلى الحاخام يوسف زيني لاستدعائه للتحقيق وحددوا حتى تاريخاً للاستدعاء، إلا أنه تبيّن بعد ذلك أن الموافقة من رئيس قسم التحقيقات أو نائبه كانت مطلوبة، ولم تكن موجودة. وبناءً عليه تم إلغاء الاستدعاء.

قبل يومين تقريبًا، صادقت لجنة غرونيس لتعيين كبار المسؤولين على تعيين دافيد زيني لمنصب رئيس الشاباك. وجاء في بيانها من بين أمور أخرى: "لم يكن وجود مشكلة نزاهة في تعيينه كرئيس للجهاز". وجاء أيضًا في رسالة رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد في المحكمة العليا آشر غرونيس، أن "اللجنة مخولة بفحص 'نزاهة التعيين'. أما صلاحية فحص مدى تأهيل المرشح المهني لمنصب رئيس الجهاز وملاءمته للوظيفة، فليست من اختصاص اللجنة".