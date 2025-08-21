سموتريتش يهاجم نتنياهو ويتهمه بالاستسلام لابتزاز الوزير ايتمار بن غفير

قد يعجبك أيضًا -

ينتقد مقربون من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) بسبب نيته إجراء تخفيضات شاملة في ميزانيات الوزارات الحكومية. ووفقًا لمقربي سموتريتش، يأتي هذا التخفيض بعد رضوخه لابتزاز وزير التعليم يوآف كيش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب عجز في ميزانية أمن المؤسسات التعليمية.

أشار المقربون إلى أن "ميزانية وزارتي التعليم والأمن القومي تتجاوز 110 مليارات شيكل"، متهمين الوزراء بالتقصير في إدارة ميزانيات الوزارات. "لا مانع لديهم من جمع 240 مليون شيكل منها لتمويل هدف يقع ضمن صلاحياتهم ومسؤولياتهم".

تلك الجهات تتهم نتنياهو بأنه يفضل تقليص "اللحم الحي" من مكاتب الوزارات، ولا يواجه وزراء حكومته. "بدلاً من ذلك، يختار نتنياهو فرض تقليص 'فلات' دون موافقة وزير المالية، والذي يشمل تقليصات في الرفاهية، والصحة، ووزارات أخرى، لتغطية على الإهمال الميزانياتس لوزارة الأمن القومي".

أفيد هذا الأسبوع وزارة التربية والتعليم أخطرت وزارة المالية أنه في غياب استجابة ميزانية للأمن وللصمود - لن تفتتح السنة الدراسية القادمة. وزير التربية والتعليم يوآف كيش صرح: "سموتريتش يفضل أمن أطفال غزة على أمن أطفال إسرائيل - وهذا لا يمكن أن يمر بصمت. وزير المالية يتجاهل بشكل فاضح المتطلبات الأساسية لجهاز التربية والتعليم، والمطلب الأول والواضح لي هو تأمين المؤسسات التعليمية. 250 مليون شيكل لأمن أطفالنا - هذا خط أحمر. إذا لم يتم العثور على هذه الميزانية، فلن تفتتح السنة الدراسية."

"وزارة المالية لا تكتفي بعدم تخصيص ميزانية للحراسة للسنة القادمة، بل ترفض أيضًا جميع المطالب الجوهرية التي قدمناها: استجابات للصمود النفسي في فترة القتال، تعزيز الأخصائيين النفسيين التربويين، حركات الشبيبة، سنوات الخدمة – كل ذلك تم رفضه. بدلًا من حلول – نتلقى المماطلة والمعارضة. هذا الفشل، هذا الجمود – لا يعرض فقط أمن أطفالنا للخطر، بل يضر أيضًا بتعليم جيل كامل. لن أسمح بحدوث ذلك"، قال.

قبل أسبوعين من بدء السنة الدراسية، لم يتم بعد تنظيم الميزانية لتشغيل منظومة الحراسة لمؤسسات التعليم. بدون ميزانية، السلطات المحلية لن تتمكن من تعيين حراس - ومؤسسات التعليم لن تفتح أبوابها. وزارة التربية والتعليم تدعو وزارة المالية إلى تسوية فورية لفجوات التمويل، ونقل الميزانية المطلوبة لافتتاح الدراسة بشكل آمن ومنتظم.