تقرير: ساعر يقترب من الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

رفض رئيس حزب "اليمين الوطني" الوزير جدعون ساعر عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر الى مجلس الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين يتم دعوتهم لنقاشات من وقت لآخر، وهدد ساعر أنه فيما لو لم يتم التوصل الى حل خلال الـ24 ساعة القادمة فإنه من المرجح سيستقيل من الحكومة,

وقال مسؤولون في الليكود أن الاقتراح الحالي عرض على ساعر لأن أي حل آخر يمكن أن يعقد الوضع من ناحية الشركاء الآخرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، حيث أن هذا الاقتراح كان مقبولا على كليهما.

وذكرت هيئة البث الرسمية أنه تتزايد التقييمات بأن لرئيس "اليمين الوطني" غدعون ساعر لا توجد مشكلة بأن يدخل بنيامين نتنياهو الى مجلس الحرب الوزراء ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، مع ذلك إدخالهم الى مجلس الحرب سيؤدي الى انسحاب فوري للوزراء بيني غانتس وغادي ايزنكوت، ونتنياهو سيضطر للاختيار خلال الساعات القريبة بين ساعر وغانتس.

ويشار الى أن غدعون ساعر أعلن بعد بيان انفصاله عن "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس بأنه لم يتم يتنازل عن الموعد الذي وضعه وطلبه الدخول الى مجلس الحرب. وقال في كلمته أمام كتلته أنه يسعى من خلال طلبه أن يكون له الامكانية للمحاولة للتأثير على تغيير مسار الحرب وإسماع صوته في مقر توجيهها، مشددا على أنه دخل في الحكومة التي يعارضها بعد الحرب من منطلق التأثير على موضوع الحرب. وبخصوص مدة التاريخ النهائي الذي وضعه لتلبية طلبه قال إنه عدة أيام.