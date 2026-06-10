صرح رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، يوسف جبارين، ليوم (الأربعاء) لوسائل الإعلام ذكر فيه أنه بسبب تعثر المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة، فإن الحزب يدرس ويُبقي على الطاولة خيار الإعلان عن إقامة قائمة مشتركة ثلاثية تضم الجبهة، العربية للتغيير والتجمع.

أبرزت اجتماعات المفاوضات التي عُقدت في الأيام الأخيرة بين ممثلي الأحزاب العربية مرة أخرى الخلافات بين الأطراف، وأوصلت المحادثات إلى طريق مسدود، على الأقل بشكل مؤقت.

كما ذُكر، ليست هذا قراراً نهائياً. حسب الجبهة، الباب أمام القائمة الموحدة لا يزال مفتوحاً، والخيارات الآن هي خوض الانتخابات في قائمة مشتركة كبيرة أو قائمتين مع اتفاق فائض أصوات.