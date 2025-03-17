من هو رئيس الشاباك رونين بار، وأبرز محطات الصراع بينه وبين نتنياهو

زلزالٌ أمنيٌّ وسياسيٌّ آخرُ في مسلسلِ الإطاحاتِ والإقالاتِ في إسرائيلَ بعدَ السابعِ من أكتوبرَ، هذهِ المرةَ عنوانُها: رئيسُ جهازِ الأمنِ العامِّ الشاباكِ، رونين بار، الذي ينوي نتنياهو إقالتَهُ من منصبِهِ.

فمن هو رونين بار؟

كانَ بار ضابطًا في وحدةِ النخبةِ سييريت متكال، واكتسبَ خبرةً قيّمةً في القيادةِ والعملياتِ الأمنيةِ... قبلَ أنْ يُعيَّنَ نائبًا لرئيسِ الشاباكِ عامَ ألفينِ وثمانيةَ عشرَ، ثمَّ أصبحَ رئيسًا للشاباكِ في أكتوبرَ ألفينِ وواحدٍ وعشرينَ. اتسمتْ فترةُ ولايتِهِ بالتوتراتِ المستمرةِ في المنطقةِ، وتولى مسؤوليةَ مواجهةِ التحدياتِ الأمنيةِ الداخليةِ والخارجيةِ، لكنَّ أبرزَ محطةٍ: السابعَ من أكتوبرَ.

إقالةُ بار كانتْ حتميةً بسببِ الحرب، لكنَّ توقيتَ ودلالاتِ استدعاءِ نتنياهو لرئيسِ جهازِ الاستخباراتِ وإعلانَهُ عن تقديمِ طلبٍ لإقالةِ بار... فتحَ البابَ على مصرعيهِ حولَ حقيقةِ التوترِ بينَ نتنياهو وجهازِ الشاباكِ.

نتنياهو وصفَهُ بفقدانِ الثقةِ المستمرِّ بينَهما، لكنَّ الوقائعَ والأحداثَ تروي قصةً أخرى:

أهمُّها: مطالبةُ رونين بار بتشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ رسميةٍ في أحداثِ السابعِ من أكتوبرَ، بعدَ أنْ تبنَّى جهازُهُ المسؤوليةَ عمَّا حدثَ بعدَ تحقيقٍ داخليٍّ أجراهُ، لكنَّهُ حمَّلَ المستوى السياسيَّ اتّباعَ سياسةٍ خاطئةٍ أو سياسةِ احتواءٍ لحماسَ خلالَ السنواتِ الأخيرةِ.

القضيةُ الأساس: هي تورطُ مسؤولينَ إسرائيليينَ ومستشارينَ في مكتبِ نتنياهو في تلقِّي أموالٍ أو تسهيلاتٍ ماليةٍ من قطرَ، مقابلَ اتخاذِ مواقفَ سياسيةٍ أو أمنيةٍ معينةٍ تصبُّ في مصلحةِ الدوحةِ. القضيةُ باتتْ تُعرفُ باسمِ "قطر غيت"، وتدورُ في أروقةِ المحاكمِ معَ بندِ السريةِ.