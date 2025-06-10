للمرة الثانية في منصبه: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يصل إلى إسرائيل

وصل الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي إلى إسرائيل مساء الاثنين في زيارته الثانية منذ توليه منصبه. وقال خلال زيارته حائط المبكى، حيث صلى أيضًا: "سأدعم شعب إسرائيل دائمًا بكل إخلاص، لأن هذا هو الهدف الصحيح للغرب أيضًا".

افق الرئيس وفد رفيع المستوى من الأرجنتين، ضم وزير الخارجية، جيراردو فيرتين، وسكرتيرة الرئاسة، السيدة كارينا ميلي، والسفير الأرجنتيني لدى إسرائيل، الحاخام شمعون أكسل وأخنيش، وزوجته.

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سبق للرئيس مايلي أن دافع عن دولة إسرائيل مرات عديدة، بل وأصدر قرارًا في حكومته بتصنيف حماس منظمةً إرهابية دولية. وأكد البيان الذي برر القرار أن "حماس تتحمل مسؤولية الفظائع التي ارتُكبت خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر"، وهي أحداث تُضاف إلى "تاريخ طويل من الهجمات باسمها".

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كما ذكر البيان أنه "في السنوات الأخيرة، كشفت محكمة الاستئناف الجنائية الفيدرالية في 11 أبريل/نيسان عن علاقاته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أدينت قيادتها بالهجمات على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس وعلى منظمات أرجنتينية. وقد أودت هذه الهجمات بحياة أكثر من 100 مواطن أرجنتيني". وأضاف البيان: "يلتزم الرئيس خافيير مايلي التزامًا راسخًا بالكشف عن الإرهابيين أينما كانوا. وهذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها إرادة سياسية للقيام بذلك".