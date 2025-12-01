خطة نتنياهو لعدم التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر

بعد أسبوعين من إعلانه تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، يتبنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استراتيجيةً تقضي بعدم التحقيق في الفشل. نشر المعلق القانوني للقناة العبرية أفيشاي غرينزيغ الخطة، التي تتضمن ثلاثة خيارات، لأول مرة هذا المساء.

وفقًا للاستراتيجية، فإن خيار نتنياهو المُفضّل هو الانتظار وعدم تشكيل أي نوع من لجان التحقيق، حتى "يأخذ الوقت مجراه". أما الخيار الثاني الذي يُعطيه الأولوية فهو تشكيل لجنة تحقيق يتحكم رئيس الوزراء في تشكيلها، سواءً كانت لجنة تحقيق حكومية أو من خلال تشريع خاص.

الخيار الأقل تفضيلاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية هو وضع يُجبر فيه المحكمة العليا على إقامة لجنة تحقيق رسمية، وفي هذه الحالة سيبدأ نتنياهو حملة لنزع الشرعية عن تركيبة اللجنة، بدعوى أنها لا تحظى بثقة الجمهور اليميني.

منذ أن تم تشكيل طاقم الوزراء الذي سيحدد صلاحيات اللجنة التي ستفحص إخفاقات السابع من أكتوبر، لم يتم عقد أي اجتماعات لها، ولا يوجد حتى موعد لانعقادها. وزير القضاء ليفين رفض أن يترأسها بحجة أنه لا يملك الوقت – لكن عندما فهم أن الحديث يدور عن "لجنة ديكور" – وافق على ذلك. وزير القضاء ياريف ليفين اختار عدم التعليق.