تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بانتخابات مبكرة وإعادة الأسرى

تستعد إسرائيل لشهد مظاهرات كبيرة مساء اليوم السبت، تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وفقًا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، ستقام المظاهرات في 55 موقعًا في جميع أنحاء إسرائيل.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في المظاهرة المركزية التي ستقام في تل أبيب، بالإضافة إلى مظاهرات أخرى أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية وفي قيسارية وحيفا.

كما انطلقت مظاهرات في رحوفوت تدعو إلى انتخابات مبكرة وصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، بمشاركة شخصيات بارزة مثل الجنرال موشيه يعلون، الرئيس السابق لأركان الجيش ووزير الأمن.

وقد اتهمت عائلات الأسرى نتنياهو بالتأخير في إبرام صفقة تبادل الأسرى لتمديد بقائه في السلطة، وأعلنوا نيتهم في إسقاط حكومته. الائتلاف الحاكم يرفض دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن ذلك سيؤثر سلبًا على الجهود الحربية.

تقدر إسرائيل عدد أسراها في غزة بحوالي 130، مع احتمال وفاة بعضهم.