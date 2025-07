هاكابي يسخر من ماكرون: "الدولة الجديدة ستُسمى فرانس-إن-ستين"

قد يعجبك أيضًا -

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الخميس) أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر\أيلول. في إسرائيل أعربوا عن غضب وصدمة، ومن انضم هذا الصباح (الجمعة) إلى سلسلة الإدانة هو سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، الذي نشر في حسابه على شبكة X تعليقا لاذعا بشكل خاص.

في إعلان ماكرون الأحادي عن دولة "فلسطينية" لم يُذكر أين ستكون هذه الدولة"، كتب هكابي، "والآن يمكنني أن أكشف حصريًا أن فرنسا ستعرض الريفييرا الفرنسية، والدولة الجديدة ستُسمى 'فرانس-إن-ستين'".

في بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كُتب الليلة الماضية: "نُدين قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية قرب تل أبيب، بعد مجزرة 7 أكتوبر. هذه الخطوة تُكافئ الإرهاب وقد تُنشئ وكيلًا جديدًا لإيران، تمامًا كما حدث في غزة. إن قيام دولة فلسطينية في ظل هذه الظروف سيكون وسيلةً لتدمير إسرائيل، وليس دولةً تعيش بسلام إلى جوارها. أقولها بوضوح: الفلسطينيون لا يريدون دولةً إلى جوار إسرائيل، بل يريدون دولةً بدلًا من إسرائيل".

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، تعليقًا على تصريح ماكرون: "في دولة إسرائيل، نتابع بقلق هجرة الإسلاميين وتأثيرها على قرارات قادة الجمهورية الفرنسية - أتمنى للشعب الفرنسي النجاح في نضاله من أجل هويته وحريته".

اتهم وزير الخارجية جدعون ساعر ماكرون بـ"عدم الاكتراث" بمعاناة غزة: "يعلم الرئيس ماكرون أن المفاوضات جارية حاليًا لوضع إطار عمل لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. مفاوضات صعبة. هل يُسهم اعترافه بـ"دولة فلسطينية"، ولو افتراضيًا بالطبع، في تحقيق الاتفاق؟ الإجابة الواضحة: العكس هو الصحيح. من المتوقع أن تؤدي هذه الهدية، التي سارعت حماس إلى الترحيب بها الليلة الماضية، إلى تصلب مواقفها في المفاوضات. أما تداعياتها فهي: إطالة أمد الحرب، واستمرار الاعتداء على الرهائن، وإطالة معاناة السكان الفلسطينيين في غزة".

أضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على حسابه على شبكة إكس (تويتر سابقًا): "أشكر الرئيس ماكرون على قراره بإعطائنا سببًا لتطبيق السيادة الإسرائيلية أخيرًا على الوطن في يهودا والسامرة، وإلقاء فكرة إقامة دولة إرهابية عربية في قلب أرض إسرائيل في مزبلة التاريخ. سيكون هذا ردنا الصهيوني المناسب على محاولات ماكرون وشركائه القسرية أحادية الجانب".

زعيم المعارضة يائير لابيد: "تصريح ماكرون خطأ أخلاقي وضرر سياسي. لا ينبغي أن يُكافأ الفلسطينيون على أحداث السابع من أكتوبر أو على دعمهم لحماس. كان بإمكان حكومة فاعلة تقوم بعمل سياسي أساسي أن تمنع هذا التصريح الضار"..