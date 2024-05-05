بسبب نية بلادها الاعتراف بالدولة الفلسطينية: كاتس يوجه انتقادات شديدة لوزيرة خارجية سلوفانيا

اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس اليوم الأحد مع وزيرة خارجية سلوفانيا تانيا فايون، ووجه انتقادات شديدة للوزيرة التي تقوم بلادها بدراسة إمكانية اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وفي الاجتماع المتوتر، الذي شارك به عائلات مختطفين إسرائيليين في غزة ، قال كاتس لنظيرته وفقا لموقع "واينت" ، "الآن تريدون الاعتراف بدولة فلسطينية؟ بعد مذبحة السابع من أكتوبر؟ اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيكون جائزة لحماس وايران. دولة كهذه في حال إقامتها، ستسيطر عليها حماس وايران, نتوقع من دول صديقة مثل سلوفانيا أن تدعم إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة وليس العمل ضدها. إسرائيل لن تتهاون بأمنها".

من جانبها ردت عليه وزيرة خارجية سلوفانيا :"نحن لسنا ضد إسرائيل، لكن موقفنا واضح، نحن مع السلام. نريد منع إلحاق الأذى بالمدنيين، نحتاج إلى وقفه هنا. نحن بحاجة إلى جلب المزيد من المساعدات الإنسانية. هذه فرصة لوقف إطلاق النار ولو مؤقتا".

ورد عليها وزير الخارجية كاتس :"كل وقف إطلاق نار يجب أن يكون مرتبطا بالإفراج عن مختطفين ، إن أردتم منع المساس بالمدنيين، يجب عليكم ممارسة ضغوطات على حماس. هو من يستخدم المدنيين كدروع بشرية. ضغوطاتكم يجب أن تكون اليوم على حماس وعلى الدول التي تؤثر عليها، للإفراج عن المختطفين وأن يتنازل عن سلاحه. الإعتراف بالدولة الفلسطينية هو رسالة للمتطرفين- واصلوا الذبح والخطف، كل خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية ستلحق الضرر بالإفراج عن المختطفين".

كما طلب وزير الخارجية كاتس من وزيرة خارجية سلوفانيا العمل ضد ايران والعمل ضدهم في الاتحاد الأوروبي وتوسيع العقوبات ضد الصواريخ والطائرات المسيرة.