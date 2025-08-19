نتنياهو يهاجم رئيس وزراء أستراليا: "سياسي ضعيف خان إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي وكتب بالإنجليزية في حساب X الخاص بمكتبه: "سيتذكر التاريخ ألبانيزي على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

هذا الصباح ردت أستراليا على إسرائيل في أعقاب قرار وزير الخارجية جدعون ساعر بإلغاء تصاريح الإقامة لممثليها لدى السلطة الفلسطينية: وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قالت هذا الصباح إن "للحكومة الحق في حماية مجتمعاتها وحماية جميع الأستراليين من الكراهية والأذى". ومع ذلك، أكدت وونغ أنه "في الوقت الذي يكون فيه الحوار والدبلوماسية ضروريين أكثر من أي وقت مضى، تعمل حكومة نتنياهو على عزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية للسلام وحل الدولتين".

وونغ وصفت الخطوة الإسرائيلية بأنها "رد غير مبرر" على قرار كانبيرا بالاعتراف بدولة فلسطينية، وأوضحت أن أستراليا ستواصل المساهمة في "الزخم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، الإفراج عن المختطفين وحل الدولتين". وأضافت أن حكومتها ستتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع معاداة السامية وستعمل على حماية الجالية اليهودية في البلاد.

نُذكّر بأن ساعر أعلن الليلة الماضية عن إلغاء تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، ووجه السفارة الإسرائيلية في كانبيرا لتشديد النظر في طلبات التأشيرة الأسترالية. وقال إن هذه خطوة رد على اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، وأيضاً لرفضها منح تأشيرات دخول لعدة شخصيات إسرائيلية، بينهم الوزيرة السابقة أييليت شاكيد ورئيس لجنة الدستور في الكنيست عضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه سموتريش.

روتمان نفسه كان من المفترض أن يصل هذا الأسبوع إلى مؤتمر الجالية اليهودية في ملبورن، لكن تم منعه من الدخول لمدة ثلاث سنوات. المدير التنفيذي لجمعية اليهود في أستراليا، روبرت غريغوري، حذر من أن الحديث يدور عن "نمط مقلق يتعرض فيه محاضِرون وضيوف دعتهم منظمات يهودية لإلغاء فيزا في اللحظة الأخيرة".

ساعر اتهم أن بدلًا من محاربة معاداة السامية "التي تعصف في شوارع أستراليا"، فإن الحكومة في كانبيرا "تؤججها من خلال اتهامات كاذبة"، ووعد: "الإجراءات ستزداد فقط".