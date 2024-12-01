وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون يثير ضجة: "إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في غزة"

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي وعضو الليكود السابق موشيه (بوغي) يعالون مقابلة السبت في مؤتمر "التلفزيون الديمقراطي" وقال إن "إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في غزة"، وأن "سياسة الحكومة في غزة تؤدي إلى الدمار". وعلى حد قوله فإن "الانفصال لم يعد مرتبطا باليمين أو اليسار، إذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فسيكون هناك فصل عنصري هنا"، وقال يعالون في بداية تصريحاته: "الطريقة التي يدفعوننا اليها هي الاحتلال، الضم، وتنفيذ تطهير عرقي،اذا انظروا إلى شمال قطاع غزة، إنهم يريدون أن ينفذوا هناك ترانسفير، وإقامة مستوطنة يهودية"..

وأضاف: "بالنظر إلى الاستطلاعات، فإن غالبية الجمهور يؤيدون الطريق ’أ’، وهو إسرائيل اليهودية والديمقراطية والليبرالية، وكذلك الانفصال. لذلك يجب ألا نرتبك، أولئك الذين يريدون إرباكنا يريدون أن يقودونا، إلى ما لا يقل عن الدمار". وبعد ذلك سُئل يعالون عن كلامه بخصوص "التطهير العرقي"، فقال: "انظروا إلى ما يحدث هناك، ليس هناك بيت لاهيا، ولا بيت حانون، المنطقة يتم تطهيرها حاليا غربا".

وتمت مهاجمة تصريحات يعالون من قبل عدد من السياسيين الإسرائيليين بينهم وزير الخارجية غدعون ساعر الذي قال إن "التصريحات الغير مسؤولة للوزير السابق موشيه يعالون غير صحيحة وتشوه سمعة إسرائيل بلا أساس، وأدعوه للتراجع عن كلامه".

أما الوزير ايتمار بن غفير صرح إن يعالون "تصريحات المشوهة والكاذبة خطيرة جدا وتساهم بتشويه سمعة إسرائيل أمام العالم". وتابع :"رؤية وسائل الاعلام العربية تحتفل مساء اليوم تصريحات يعالون أمر مخجل لدولة إسرائيل أن تصدر من قبل شخص مثله كان مرة وزير للأمن وقائدا لهيئة الأركان". من جانبه صرح وزير الاتصالات شلومو كارعي وقال "مقارنة أنشطة الجيش الإسرائيلي بالتارنسفير أو ’التطهير العرقي هو ليس كذب حقير فحسب إنما تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

من جانبه أعلن يعالون صباح الأحد في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" عن تمسكه بتصريحاته وقال "بأنه يقف من وراء تصريحاته "أتحدث باسم قادة يخدمون في شمال غزة، ينفذون هناك جرائم حرب" وتابع "أتحمل مسؤولية هذا التعبير...يعرضون حياة الجنود الإسرائيليين للخطر وسيتعرضون لدعاوى في محكمة الجنائيات الدولية" وأضاف إنه إذا لم تتحمل الحكومة المسؤولية وتجري لجنة تحقيق رسمية، فإن إسرائيل لن تبقى ديموقراطية.

وقال يعالون إنه "وضع مشهد" المطالبات التي سمعت لتقليل عدد السكان الغزيين وعودة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة- في إشارة الى تصريحات وزير المالية سموتريش :"يجب أن أحذر مما يجري هناك. ينفذون هناك جرائم حرب، ولا أي ديموقراطية وصلت إلى محكمة الجنائيات الدولية في لاهاي".