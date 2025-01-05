بعد التمرد على الاتئلاف: فرض عقوبات على بن غفير وحزبه

أعلن رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، صباح اليوم (الأحد)، أنه سيتم فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وحزبه “عوتسما يهوديت”، بعد معارضتهما في التصويت على قوانين الميزانية، الآن، وحتى إشعار آخر. فمشاريع قوانين أعضاء كتلته لن تحظى بدعم الائتلاف الحكومي ولن يتم طرحها على جدول الأعمال.

وأوضح كاتس أن مشاريع القوانين الحكومية الصادرة عن وزارة الأمن القومي "سيتم فحصها". ووفقا له، سيتم تمرير المقترحات العاجلة فقط. وأضاف أن "مثل هذا الضرر الكبير والمتواصل لاستقرار الائتلاف وسلوكه لن تمر عبر جدول الأعمال". وجاء في بيان باسم رئيس الائتلاف "من غير المعقول أن يصدروا رسالة اعتذار ويعدون في نفس الوقت بمواصلة تعطيل عمل الائتلاف".

وتأتي هذه التصريحات بعد معارضة حزبي "عوتسما يهوديت" بزعامة بن جفير وحزب "أغودات إسرائيل" التصويت لصالح قانون "الأرباح المحتجزة" الذي يعد جزءا من قانون ميزانية 2025.ومن أجل تمرير القانون، بحسب موقف الائتلاف، وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد عملية جراحية لإزالة البروستاتا، وعضو الكنيست بوعز بسموت، الذي كان لا يزال في حداد بسبب وفاة والدته.

وفي النهاية، تم إقرار القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 59 مؤيدا مقابل 58 معارضا، بعد أن صوت عضو الكنيست ألموغ كوهين أيضا مع الائتلاف، خلافا لموقف حزبه.

وذكر بيان عوتسما يهوديت ردا على ما ورد اعلاه : "إن أيديولوجيتنا لم ترتدع أبدًا من "العقوبات"، هكذا كان الحال عندما قاتلنا حتى قبل 10/7 ضد السياسة في غزة، هكذا كان الحال عندما غيرنا أوضاع الإرهابيين في السجون رغم الاعتراضات،هكذا كان الأمر عندما قمنا بإصلاح الشرطة، وهذا هو بالضبط ما كان عليه كفاحنا من أجل إقالة المستشارة القضائية ، وهكذا سيكون الأمر الآن في النضال ضد الضربات القاسية التي تتلقاها شرطة إسرائيل وسلطة السجون من موظفي وإغلاق مراكز الشرطة وغرف الطوارئ من موظفي وزارة المالية. سنواصل النضال بلا خوف من أجل شعب إسرائيل".