قدم الوزير عميحاي إلياهو صباح اليوم (الثلاثاء) للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ رأيه بشأن طلب العفو لبنيامين نتنياهو. تم تعيين الوزير إلياهو لمعالجة هذا الملف كبديل لوزير القضاء الإسرائيلي، وسلم للرئيس أيضًا الرأي المهني لقسم العفو في وزارة العدل مع جميع ملاحقه.

تقديم المواد يشير إلى انتهاء مرحلة الاستيضاح الحكومي وبداية مرحلة الفحص القانوني الداخلي في مقر الرئيس.

عند استلام المستندات، تم تحويل جميع المواد لمراجعة المستشارة القانونية لمقر الرئيس، المحامية ميخال تسوك. ووفقًا للتعليمات الملزمة، ستقوم المحامية تسوك بفحص التوصيات والمواد المقدمة، وستعد توصياتها القانونية للرئيس.

في بيت الرئيس أوضحوا أن عملية الفحص ستكون شاملة وعميقة، وفقط بعد استكمال جميع الاستيضاحات المطلوبة ستُعرض الاستنتاجات النهائية على الرئيس هرتسوغ لاتخاذ القرار.

في خطوة غير معتادة، نشر ديوان الرئيس بياناً يوضح أن الرئيس لن يرضخ للضغوط الخارجية في عملية اتخاذ القرار. وقال المكتب: "أي محاولة للتأثير على العملية، من أي جهة كانت، لن تؤثر على تقدير الرئيس ولن تغير شيئاً".

ومن الجدير بالذكر أن تعيين الوزير عميحاي إلياهو لمعالجة الملف جاء بعد أن امتنع وزير القضاء عن تناول الموضوع بسبب تعارض المصالح أو الحساسيات السياسية. ويُعتبر الرأي القانوني لقسم العفو، المرفق بتوصية الوزير، وثيقة حاسمة تقوم بدراسة الآثار القانونية والجماهيرية لمنح العفو لرئيس وزراء.

حالياً، الكرة أصبحت حصرياً في ملعب الرئيس هرتسوغ، الذي سيضطر إلى الحسم بإحدى القضايا الأكثر حساسية في تاريخ الدولة.