تعيين ايفي ديفرين بمنصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلفا لهغاري، هذه أبرز المعلومات عنه

أعلن رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير، اليوم (الأحد)، عن تعيين المقدم إيفي ديفرين في منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وذلك بعد نحو أسبوع فقط من إقالة سلفه في المنصب المقدم دانييل هغاري.

العميد ديفرين، قائد قتالي، قاتل وأصيب في حرب لبنان الثانية كقائد لكتيبة مدرعة واستمر في الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وفي منصبه الأخير شغل منصب رئيس شعبة "تافيل" (العلاقات الخارجية). وتسرح ديفرين من الجيش الإسرائيلي قبل عامين، ويعمل منذ ذلك الحين في رافائيل كنائب رئيس للتسويق.

لواء "تيفيل" هو وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي تابعة للفرقة الإستراتيجية والدائرة الثالثة، المسؤولة عن علاقات الجيش الإسرائيلي مع القوات الأجنبية وقوات حفظ السلام والمنظمات الدولية.

واليكم أهم المعلومات عن العميد ديفرين:

ولد العميد ديفرين عام 1972، متزوج وأب لأربعة أطفال. التحق بسلاح المدرعات عام 1991، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة بن غوريون، واللقب الثاني في الأمن من الجامعة العبرية، وتخرج من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا.

بين الأعوام 2007-2005 - خدم قائداً لكتيبة "عيشت" (9) في تشكيل "الآثار الحديدية" (401) خلال حرب لبنان الثانية، أصيب خلالها بجروح خطيرة. شغل في 2008-2010 - منصب قائد كتيبة "شيلاح" (532) في تشكيل "بني أور" (460). وفي 2010-2011 - تولى منصب قائد تشكيل "هفلدا" (162). وفي 2011-2014 - تولى منصب قائد تشكيل "القبضة والرمح" (27).

شغل بين الأعوام 2014 – 2015 – منصب نائب قائد تشكيل “جاعش” (36). أما في 2017-2019 - منصب ملحق الجيش الإسرائيلي في الهند وفي 2019-2024 - شغل منصب رئيس قسم "تيفيل".