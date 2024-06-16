تقرير: سموترتيش يواصل العمل على تنظيم مزيد من البؤر الاستيطانية وإنزال العقوبات على السلطة الفلسطينية

عرض وزير المالية والممسك بصلاحيات وزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الأحد في جلسة مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات في الضفة الغربية يستهدف بعضها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء المنعقد حاليا، وفق النشر في واينت.

ووفقا للتقرير فإن سموتريتش عقد عدة اجتماعات مؤخرًا لمجلس التخطيط الأعلى بهدف تنظيم وضع المستوطنات أفياتار وحومش شمال الضفة الغربية علما أن حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو صوتت على إلغاء أجزاء في اتفاقية فك الارتباط التي نصت على انسحاب إسرائيل من شمال الضفة الغربية.

يشار إلى أن سموتريتش تعهد بفرض العقوبات على السلطة الفلسطينية، على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وسيعمل سموتريتش، إلى جانب أعضاء مديرية التنظيم التي أنشأها، على عقد مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية للمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

كما ينوي سموتريش أيضًا التخطيط للبناء للفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولكن على نحو لا يضر بالمسار الاستراتيجي للمستوطنين للسيطرة على المناطق (ج).

يخطط سموتريش أيضًا لرفض تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين VIP، والتي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج الخط الأخضر. وصرح سموتريش كذلك عن قراره فرض قوانين البناء غير القانوني في المناطق (ب)، وليس من الواضح كيف سيكون ذلك ممكنًا.

وفوق هذا كله، يدرس سموتريتش إمكانية السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في دولة الإمارات وسط مخاوف أعلن عنها المسؤولون الأمنيون خشية الانكشاف في الخارج على جهات معادية ما سيخلق فجوة أمنية ويعزز من قدرة بعض أولئك العمال على إنشاء خلايا تابعة لتنظيمات متطرفة في قلب الضفة الغربية.