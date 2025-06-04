بعد الأزمة السياسية: هذا هو الموعد المتوقع للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

لم تهدأ الأزمة السياسية في إسرائيل، فقد نشر المراسل السياسي لقناة i24NEWS، العبرية نداف إليميليخ، مساء اليوم (الأربعاء)، أن أحزاب الائتلاف الإسرائيلي اتفقت بالفعل على موعد الانتخابات المقبلة، وذلك بعد سلسلة من العقوبات التي سعى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، إلى تمريرها.

من بين اللوائح والتعليمات التي اشترطها إدلشتاين للتصويت على مشروع قانون التجنيد: إلغاء تخفيضات ضريبة الأرنونا (الأملاك)، وإلغاء نقاط الائتمان الضريبي في قسائم الرواتب، وإلغاء دعم الرسوم الدراسية، ومنع إصدار رخصة قيادة، ومنع إمكانية مغادرة البلاد، ومنع دعم السكن الجامعي، ومنع الخصومات في المواصلات العامة. لا تستطيع أحزاب الحريديم تحمل تبعات الإضرار بناخبيها ، ولذلك أعلنت أنها ستصوت لحل الكنيست الأسبوع المقبل.

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بدأت اليوم بالفعل محادثات بين كتل الكنيست لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات. في النهاية، سيحدد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموعد، لكن بإمكانه إقراره في لجنة الكنيست حتى بعد القراءة التمهيدية. حاليًا، يُحدد الجميع موعدين متفق عليهما: 21 أكتوبر/تشرين أول أو 28 أكتوبر/تشرين أول.