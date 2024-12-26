دفاعا عن زوجته|| نتنياهو يهاجم وسائل الإعلام الإسرائيلية بشريط فيديو من أربع دقائق

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، فيديو جديدا أدان فيه الانتقادات الإعلامية الموجهة لزوجته سارة نتنياهو وقال فيه "لأن التهم التي لا أساس لها ضدي تنهار يوما بعد يوم في المحكمة، وسوف تنهار أكثر في المستقبل. في هذه الأيام، وجد اليسار ووسائل الإعلام هدفا قديما جديدا، فهم يهاجمون بلا رحمة زوجتي سارة، الداعمة لي في حياتي "

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضًا عن زوجته: "يقولون لي إننا لا نصدق، نحن نرى المرأة الحقيقية، الروح. وهذا فرق كالفرق بين الليل والنهار أمام اغتيال الشخصية الذي يقومون به لها على القنوات. عن هذا لن تسمعوا ولا كلمة واحدة عن هذا، ولا حتى توضيحًا واحدًا، في شبكات التسميم والترويع الذين يحاولون ضربها لضربي".

وهاجم نتنياهو سلوك القنوات الإعلامية المختلفة في إسرائيل: "إنهم يفعلون ذلك أيضًا في البرامج التلفزيونية المنحازة والمتحيزة، ولا حدود للأكاذيب، ولا حدود للتشويهات البغيضة، وإخراج الأمور من سياقها، والأخبار الكاذبة،. لغسل الدماغ وهندسة العقول دون توقف، هذه دعاية كاذبة وسيئة تثير الأكاذيب وهذه السخافة تلاحق السخافة".

Yossi Zeliger / POOL

بالإضافة إلى ذلك، أشار نتنياهو إلى التقريرالذي بث في“أخبار السبت” في قناة “كان 11” وقال: “الآن هناك أيضًا مؤامرة دموية، وكأن زوجتي سارة سربت أسرار الدولة إلى نصر الله وكل أنواع الأشياء السخيفة الأخرى. إنهم يكررون هذه الأكاذيب الدنيئة مرارا وتكرارا، يا له من عار، مرة أخرى فقط، أود أن أرى قنوات التسميم تقوم بنوع من التحقيق في معسكر اليسار".

Oliver Fitossi/Flash 90

واتهم نتنياهو: "صفر تحقيقات مع حكومة اليسار، صفر تحقيقات مع رئيس وزراء من اليسار. على العكس من ذلك، ما يحدث في قنوات التسميم هو تحريض يومي، ساعة بساعة، ضد معسكر اليمين، ضد اليمين. الجمهور الحريدي ضد المستوطنين هذه هي آلة التسميم الحقيقية وهي أكثر من مجرد آلة، إنها صناعة بأكملها تتنمر على الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين، وتطاردهم في الشوارع وتهددهم وأطفالهم. "