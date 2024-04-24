سموتريتش يبارك استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية حاليفا، و"يش عتيد" تهاجم الأول : "يتهرب من المسؤولية مثل الجبان"

عقب رئيس الصهيونية الدينية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم (الأربعاء) في تغريدة على تويتر على استقالة رئيس المخابرات العسكرية آهارون حاليفا، على خلفية الاخفااقات التي أدت إلى الهجوم الدامي في السابع من أكتوبر. وكتب "من الجيد أن حاليفا استقال وتحمل المسؤولية، هذه فرصة للتغيير الحقيقي والتصحيح في بناء القيادة العليا في الجيش ولذا يجب ألا يقوم رئيس الأركان والذين فشلوا هم من يعينون من يخلفهم والذين سيكونون شبههم. نحتاج إلى قيادة جديدة من القادة الذين أثبتوا أنفسهم تحت النار لبناء جيش عظيم، هجومي وقاتل،".

حزب "يش عتيد" الذي يرأسه رئيس المعارضة الأسرائيلية يائير لابيد علق على تصريحات الوزير سموتريتش وقال : "من يتهرب من المسؤولية كالجبان، ليس له الحق في إرسال جنود إلى ساحة القتال وكل اعتبار يتحول إلى سياسي. إذا لم يستقل نتنياهو ورفاقه المنفصلين في الكابينيت، فالكارثة القادمة لمواطني إسرائيل هي مسألة وقت فقط. لا يجب الانتظار. نحن بحاجة إلى انتخابات الآن!"

فيما بعد، رد وزير المالية سموتريش في منشور على الفيسبوك، حيث كتب: "أردت أن أشيد بالجنرال حاليفا، الذي كرّس الغالبية العظمى من سنوات حياته لأجل أمن إسرائيل. يتحمل المسؤولية عن أخفاقات السابع من أكتوبر ويرغب في إنهاء مهامه. ولكن بعد ذلك قرأت الرسالة التي أرسلها إلى رئيس الأركان. محيط من الكلمات الطنانة، ضفر تحمل مسؤولية. لا اعتراف بالخطأ، لا اعتراف بالفشل وأسبابه.

"التشويش الكثيف والخطير للحدود والسلطة بين الجيش الإسرائيلي والدولة هو أكبر مشكلة في الجيش الإسرائيلي. من هنا يجب أن يبدأ كل تحقيق. جيش له دولة

وليس دولة تمتلك جيشًا. الضباط الكبار، المسؤولية الثقيلة على أكتافهم والمهمة المقدسة التي يقومون بها بتفانٍ كبير، يربكونهم ويسببون الى نسيانهم أن في الدولة الديمقراطية الجيش تحت قيادة المستوى السياسي ولا يجب تجاو هذا الحد". واضاف سموتريتش أيضًا "القائد العام الحالي ليس بامكانه تعيين من سيخلف حاليفا. هو جزء من الفشل ومسؤول عنه، وليس من المفترض أن يعين القادة الجدد. نحن بحاجة لقادة هجوميين وحازمين لتنفيذ الثورة الفكرية في الجيش الإسرائيلي وإعادته إلى أيامه المجيدة قبل أن تسود مفاهيم أوسلو على قادته الكبار".

Avshalom Sassoni/FLASH90

ويشار الى أن وزير المالية الإسرائيلية سموتريش هاجم الشهر الماضي جولة التعيينات في الجيش الإسرائيلي وطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التوقف عن تعيين قادة يشبهون القادة "الذين فشلوا"