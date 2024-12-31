سباق ضد الزمن:استدعاء نتنياهو إلى الكنيست من المستشفى للتصويت مع الائتلاف

دراما في الكنيست: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غادر المستشفى الذي كان يرقد فيه بعد الجراحة، ووصل للتصويت مع الائتلاف، من أجل ضمان الأغلبية لقانون الميزانية. أعضاء الائتلاف يتهمون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالأزمة، أعضاء "أغودات يسرائيل" يصرون على التصويت ضد الاقتراح.

وكما ذكرنا، فإن القانون يعدل في الواقع قوانين الضرائب الحالية التي تسمح للشركات والجمعيات المهنية (مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرها) بتجميع الأرباح دون توزيعها - وبالتالي توفير ضريبة الأرباح. يسمح القانون الحالي في الواقع بتأجيل دفع الضرائب والاحتفاظ بالأرباح لصالح الاستثمارات المستقبلية - ولكن على مر السنين تم استخدامه أيضًا لصالح التخطيط الضريبي الذي أدى إلى توفيرات هائلة للشركاء في تلك الشركات.