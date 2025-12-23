كشف: المراسلات التي تدين فيلدشتاين وأوريخ في قضية قطر-غيت

كشف مراسل الشؤون القانونية في قناتنا العبرية، أبيشاي غرينتسيغ، هذا المساء (الثلاثاء) عن مراسلات جديدة تلقي الضوء على معرفة مستشار رئيس الحكومة نتنياهو، يوناتان أورِيخ، بعمل الناطق العسكري إيلي فلدشتاين ويسرائيل أينهورن مع اللوبي القطري جي بوتليك.

في أبريل\نيسان 2024 كتب فلدشتاين لأوريخ: "استيقظ"، وأرسل له ترويجًا لرسالة من تسفيكا كلاين تتعلق بمقابلته عن القطريين. أوريخ يجيب: "بطل"، ويرد عليه فلدشتاين: "الحسيد يعرف، كل شيء جيد".

فيما بعد، يرسل فيلدشتاين إلى أورِيخ رسالة تلقاها من اللوبي القطري فوتليك، جاء فيها: "إيلي، أنت تبلي بلاءً حسناً. فعلاً جيد" - ويضيف: "بنجو، إنهم في صدمة". فيرد عليه أورِخ: "يتبولون على أنفسهم من الخوف".